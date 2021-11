Netflix joue des rôles pour l’adaptation en direct de One Piece

L’émission d’action en direct Cowboy Bebop devrait arriver sur Netflix dans un peu plus d’une semaine, et maintenant Netflix a lancé sa prochaine grande adaptation d’anime, One Piece.

Netflix a sélectionné cinq acteurs principaux pour l’adaptation à venir et a publié une série d’affiches de personnages pour vous aider à les connaître tous :

Iñaki Godoy (Go, Youth !, Who Killed Sara ?) incarnera le protagoniste vedette Luffy D. MonkeyMackenyu (Ruroni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) jouera ZoroEmily Rudd (Fear Street, Hunters) jouera NamiJacob Romero Gibson (Greeleaf , All Rise) jouera UsoppTaz Skylar (Boiling Point, Villain) jouera Sanji

Galerie

Les cinq personnages sont membres des Straw Hat Pirates, les héros de la longue série, qui compte jusqu’à 1000 chapitres de manga et 998 épisodes d’anime. Oui, 998 épisodes, ce qui équivaut à quelque chose comme 270 heures même si vous sautez les thèmes d’ouverture et de fin de l’anime. Et cela ne compte pas les 14 films d’animation. La série de Netflix, quant à elle, a une commande de 10 épisodes.

« Nous avons travaillé avec Netflix et Tomorrow Studios sur le projet massif qui est l’adaptation de la série live-action hollywoodienne de ‘One Piece !’ Cela fait combien d’années qu’il a été annoncé, n’est-ce pas ? Je sais, je sais ! Mais rassurez-vous, nous avons fait des progrès constants depuis le début », a déclaré l’auteur de manga Eiichiro Oda dans un communiqué officiel. « Ce n’est pas facile lorsque vous travaillez avec des personnes de cultures différentes ! Mais c’est précisément ce processus qui peut donner quelque chose de spécial ! »

« Pour l’instant, nous sommes en mesure d’annoncer le casting principal ! Au contraire, nous devons nous dépêcher et l’annoncer ou bien il sera divulgué, apparemment ! Hilarant, lol », a poursuivi Oda. « Leur visage, la taille de sa bouche et de ses mains, son aura, sa façon de se comporter, sa voix, ses talents d’acteur, sa taille, l’équilibre au sein de l’équipage du chapeau de paille, etc… ! Nous avons choisi ce casting après de nombreuses discussions impliquant des personnes du monde entier ! Ce sont les personnes qui seront nos pirates au chapeau de paille ! Cela prendra un peu plus de temps pour que ce spectacle soit terminé, mais nous continuerons de faire de notre mieux pour offrir un spectacle auquel nous sommes confiants sera apprécié par tout le monde à travers le monde ! Attendez-vous à d’autres mises à jour à l’avenir ! »

Steve Maeda agira en tant que showrunner pour One Piece, et sera co-écrit et producteur exécutif aux côtés de Matt Owens. Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios sont les producteurs exécutifs, tout comme Oda, l’auteur original du manga One Piece.

Netflix n’a pas encore défini de fenêtre de sortie pour l’adaptation en direct de One Piece.