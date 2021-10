Netflix, juegos… este reproducteur Xiaomi está en oferta por 58€

Les reproducteurs multimédias sont convertis en une excellente forme de poder llevar el sistema operativo Android à los televisores qu’aucun logiciel de buena calidad ne contient. Si estás pensando en comprarte uno, te mostramos cómo hacerte con uno de los mejores que ofrece Xiaomi aprovechando una buena oferta en Amazonie.

El modelo del que estamos hablando, sin ser el color del Matériel plus puissant du mercado, sí que incluye potencia suficiente para poder disfrutar de todo tipo de contenido multimedia incluyendo el que llega desde plateformas como por ejemplo Netflix o Amazon Prime Video. Así, su processador de cuatro núcleos y 64 bits sumado a 2 Go de RAM aseguran capacidad para no tener problema alguno incluso Con vídeos a resolución 4K. Además, este dispositivo cuenta con ocho gigas en los que podrás almacenar desde aplicaciones hasta archivos.

Otra de las posibilidades que ofrece el Xiaomi Mi TV Box S tiene que ver con el apartado de los juegos. Los más exigentes que existen para el sistema operativo Android no van a ser la mejor opción, pero sí que es cierto que una gran cantidad de los existentes en Play Store sí que los podrás utilizar sin el más mínimo problema (un elash Royalmplo es) . Además, gracias a la inclusión de Bluetooth, podrás sincronizar mando para juegos que te permitirá disfrutar a la perfección de estos en la tele que tienes en el salón o en la habitación.

Oferta en Amazon que es interesante

Ahora mismo en la mencionada tienda online puedes hacerte con este dispositivo por tan solo 58,99 euros, una cifra bastante sensata teniendo en cuenta entre otras cosas que hablamos de un modelo que tiene mando a distancia con el que podrás acceder al asistente de voz de Google y de esta forma gestionar todo de forma muy sencilla. Te dejamos el enlace para que realices la compra de este producto que tiene unas dimensiones bastante reducidas (9,53 x 9,53 y 1,67 centímetros) y por el que no tienes que pagar nada en lo referente a los gastos de envío. Es el siguiente :

Calidad de imagen de este reproducteur Xiaomi

Aquí no vas a tener el más mínimo problema ahora a disfrutar de cualquier película serie a la que puedes acceder en la nube o tengas en casa (para utilizarla con el Xiaomi Mi TV Box S puedes aprovechar su conexión USB. El caso es que disfrutar de contenidos 4K lo conseguirás sin el más mínimo problema incluyendo aquellos que tienen un amplio rango dinámico en los colores ¡ya que son compatibles con HDR. Por cierto, la conexión con el televisor la realizarás de forma muy sencilla ya que únicamente tienes que utilizar un puerto HDMI que no tiene pérdida alguna a la hora de manipularlo y, además, está presente en prácticamente la totalidad de y, Smart TV también, de los monitores.

Sin faltarle opciones avanzadas en el apartado de la actividad, ya que por ejemplo para acceder a contenidos en internet vas a poder utilizar Wifi lo que evita que tengas que poner por medio alguno, también es important mencionar que en el apartado del sonido existe compatibilidad con estándares como por ejemplo Dolby et DTS asegurando de esta forma que vas a conseguir un efecto envolvente muy bueno. La verdad es que, teniendo en cuenta la oferta existente, ahora es un gran momento para decidirte a comprar el completeo reproductor multimedia Xiaomi Mi TV Box S.