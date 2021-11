Netflix lance des jeux mobiles : le géant du streaming introduit une option de jeu in-app

La société a annoncé que Netflix Games arrivera sous peu sur iOS.

Le géant américain du streaming Netflix a introduit des jeux sur sa plate-forme – le résultat d’une expérimentation de plusieurs années pour aller au-delà des films et des séries télévisées et plaire à la fois aux utilisateurs et aux investisseurs.

Les abonnés Netflix peuvent désormais jouer à cinq jeux — Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Stranger Things: 1984 (BonusXP), Card Blast (Amuzo & Rogue Games), Shooting Hoops (Frosty Pop) et Teeter Up (Frosty Pop) sur la plateforme.

« … nous aimons divertir nos membres. C’est pourquoi nous sommes ravis de faire notre premier pas en lançant des jeux Netflix sur mobile dans le monde », a écrit Mike Verdu, vice-président du développement de jeux chez Netflix, dans un article de blog.

???????? Que les jeux commencent???????? Demain, Netflix Games commencera à se déployer sur l’application mobile Netflix. D’abord sur Android, avec iOS en route. Ce n’est que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

« Que vous ayez envie d’un jeu occasionnel que vous pouvez commencer à partir de zéro ou d’une expérience immersive qui vous permet d’approfondir vos histoires préférées, nous voulons commencer à créer une bibliothèque de jeux qui offre quelque chose pour tout le monde. »

Netflix Games est initialement sorti sur les appareils Android. Les jeux peuvent être sélectionnés dans la ligne Jeux dédiée ou dans l’onglet Jeux sur les mobiles ou dans le menu déroulant Catégories sur les tablettes, puis téléchargés via Google Play. Une fois téléchargés, les jeux sont accessibles directement via l’application.

La société a annoncé que Netflix Games arrivera sous peu sur iOS.

La plate-forme de streaming a également permis de jouer sur plusieurs appareils en utilisant le même compte. Si la limite d’appareils est atteinte, Netflix incitera les utilisateurs à se déconnecter des appareils non utilisés pour libérer un emplacement.

Les abonnés Netflix n’auront pas à payer de frais supplémentaires pour les jeux mobiles. La société ne diffusera pas de publicités ni n’aura d’options d’achat intégrées.

Verdu a écrit dans le blog : « Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un abonnement Netflix — il n’y a pas de publicité, pas de frais supplémentaires et pas d’achats intégrés.

Cela pourrait cependant changer à l’avenir, car Netflix pourrait vouloir utiliser la monétisation de la bibliothèque de jeux pour des revenus supplémentaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.