Netflix lance la bande-annonce officielle de la nouvelle adaptation de Rebelde

Récemment, la célèbre plateforme de Netflix a publié la bande-annonce officielle de la nouvelle adaptation de la série Rebelde, une série qui, bien qu’elle ait reçu de nombreuses critiques, est attendue par beaucoup.

Si vous êtes prêt pour la nouvelle génération de « Rebelde », ils ont enfin partagé la nouvelle bande-annonce et s’imprègnent de la nouvelle série de Netflix.

Ce mardi matin, la célèbre plateforme du logo rouge a lancé une nouvelle avant-première où l’on peut voir Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori et Azul Guita, entre autres, qui se préparent pour les cours et le concours Bands.

Selon Netflix, une société secrète semble être de retour à l’Elite Way School (EWS) pour empêcher les apparitions musicales de Battle of the Bands.

Cependant, les nouveaux étudiants essaieront de trouver les meilleurs membres pour former leurs propres groupes.

L’un de ces groupes est composé de Luka Colucci, égocentrique, de la célèbre pop star Jana Cohen, du talentueux auteur-compositeur Esteban, du batteur confiant Andi, du sympathique rappeur Dixón et du joyeux et innocent MJ, qui, avec les autres groupes, être évalué par Sebastián Langarica et Emilia, deux des élèves les plus remarquables de l’école.

Il convient de mentionner que la première saison de « Rebelde » sortira sur la plate-forme Netflix le 5 janvier et aura la participation spéciale d’Estefanía Villareal, Leonardo de Lozanne et Karla Sofía Gazcón.

C’est ainsi que près de deux décennies après que le phénomène télévisuel et musical connu sous le nom de Rebelde a envahi les écrans au Mexique, comme nous l’avons mentionné plus tôt, Netflix a publié ce mardi la bande-annonce de la nouvelle version qui sortira dans un mois au sein de la plate-forme , avec deux des femmes du casting original dans lequel Anahí et Dulce María faisaient partie de ce remake.

D’autre part, des membres originaux de Rebelde tels qu’Estefanía Villarreal et Karla Cossío, qui ont donné vie aux personnages de Celina Ferrer et Pilar Gandía dans la version mexicaine de 2004, participeront à cette première saison, ainsi que d’autres acteurs tels que Leonardo de Lozanne (également chanteuse de Fobia), Karla Sofia Gazcón, Pamela Almanza et Dominika Paleta.

De plus, après 17 ans de la première de cette telenovela, l’une des actrices originales est revenue pour se définir comme son personnage et a dansé quelques secondes sur TikTok, c’était Anahí Puente Portillo, qui jouait Mía Colucci.

Le point culminant des brefs enregistrements était qu’Anahí dansait au rythme d’El uno para el otro et de Nuestro amor, des chansons caractéristiques de Rebelde.

A noter que les deux vidéos ont pour l’instant récolté environ 70 000 « likes » au sein de ce réseau social.

Anahí a été vu avec un écran vert en arrière-plan ; Cependant, dans la description de ses Tik Toks, l’actrice s’est limitée à écrire « Je suis de retour ».