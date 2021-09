Netflix lance la bande-annonce The Harder They Fall et le casting d’Idris Elba est trop impressionnant pour s’intégrer dans ce titre

Heureusement, Netflix a publié une bande-annonce pour The Harder They Fall, et vous pouvez voir les acteurs faire leur travail à 24 images par seconde. Alors que le conflit principal semble se situer entre Rufus Buck (Idris Elba) et Nat Love (Jonathan Majors de Loki), les factions commencent à devenir apparentes. Avec un banc qui comprend également des stars comme Regina King, Delroy Lindo, Zazie Beetz et LaKeith Stanfield, il y aura une quantité insensée d’action, de fusillades et de plaisanteries volant à l’écran. Et d’après ce que cela ressemble, Elba pourrait être le méchant dans cette confrontation; bien qu’il y ait toujours de la place pour une torsion ou deux pour atterrir sur la table.