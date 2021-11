Netflix lance la première image de Noël au pays des merveilles avec Lindsay Lohan – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Sans aucun doute, Lindsay Lohan était l’une des stars préférées du public, à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors ses fans attendent le film dans lequel elle jouera pour Netflix, puisqu’il a déjà sorti une première image de la production.

A travers une publication sur son compte Twitter officiel, la plateforme de streaming a annoncé : « Elle est de retour ! Voici un premier aperçu de Lindsay Lohan dans sa prochaine comédie romantique de Noël, avec Chord Overstreet. «

Le matériel a fait sensation et compte à ce jour plus de 2 000 retweets et des milliers de commentaires du public de l’actrice, qui attend déjà son retour au métier d’acteur.

Le film s’intitulera Christmas In Wonderland et sa première sur le service de streaming est prévue pour la fin 2022 prochaine.

Cette production marque le retour de Lindsay Lohan en tête. De plus, il est réalisé par Janeen Damian et a été écrit par Michael Damian, Jeff Bonnett et Ron Oliver.

Source : Cependant