Netflix lance le film Bank Heist et il est instantanément entré dans le top 10

Netflix n’est pas étranger aux séries et aux films sur les cambriolages à haut risque, mais sa dernière aventure de cambriolage classée R fait des vagues dans les charts de streaming. Après être sorti en salles en janvier 2021 au Brésil et à Taïwan et plus tard sorti pour le public mondial en mars, le film avec Freddie Highmore The Vault a fait ses débuts sur Netflix le 31 juillet, immédiatement accueilli avec un succès massif sur la plate-forme car il grimpé au sommet des charts de streaming.

Le film réalisé par Jaume Balagueró suit Highmore’s Thom, un ingénieur qui conçoit un cambriolage sournois après avoir appris qu’un trésor perdu légendaire est temporairement détenu dans une forteresse impénétrable cachée sous la Banque d’Espagne. Alors que le pays est distrait par la finale de la Coupe du monde espagnole et que les forces de sécurité se rapprochent, Thom et son équipe de maîtres voleurs ont quelques minutes pour réussir le score de leur vie. Avec Highmore, The Vault met également en vedette Ghislain Barrois, Álvaro Augustin, Francisco Sanchez Ortiz et Eneko Lizarraga. Le film a le titre alternatif Way Down et est une coentreprise distribuée aux États-Unis entre Paramount et Saban Films.

Après sa première sur Netflix le 31 juillet, The Vault a remporté un succès assez impressionnant sur la plate-forme. À partir de cette publication, le film, nouveau sur la plate-forme depuis seulement quatre jours, se classe n ° 2 parmi les films sur Netflix. Il se situe juste derrière The Losers, l’ancien espace réservé n ° 1 Blood Red Sky ayant été repoussé jusqu’au n ° 7. Sur le tableau de diffusion global de Netflix pour les films et les séries, The Vault se situe au n ° 4. Il se situe juste derrière The Losers au n°3, All American au n°2 et au n°1, Outer Banks, la série originale à succès de Netflix qui vient de débuter sa deuxième saison. Pour le moment, Netflix n’a publié aucune donnée de visionnage pour le film, et il est peu probable qu’il le fasse étant donné le secret du streamer concernant les chiffres de visionnage.

Alors que The Vault a certainement eu un impact sur les charts Netflix, ce succès n’a pas nécessairement transcendé ses notes. Sur Rotten Tomatoes, le film a reçu un score pourri parmi les critiques, avec sa cote de tomatemètre – le pourcentage de critiques qui lui ont donné une critique positive – se situant à seulement 54%. Le film n’a pas beaucoup mieux réussi auprès du public, avec un score d’audience de 58%. Peter Sobczynski a écrit pour eFilmCritic.com que “The Vault est un film qui a une idée assez intéressante en son centre, mais qui ne sait jamais vraiment comment en faire un film passionnant.”

Bien sûr, vous pouvez donner votre avis après avoir regardé le film. The Vault est actuellement disponible en streaming sur Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières nouvelles en streaming!