Netflix lance sa première sélection de jeux sur iPhone et iPad, inscrivez-vous avec Apple In-App Purchase

Après le lancement d’Android la semaine dernière, Netflix a maintenant lancé sa nouvelle initiative de jeux sur iOS. Les abonnés Netflix peuvent désormais profiter des jeux suivants sur iPhone et iPad : Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter (Up!).

Alors que le marché du streaming vidéo mûrit, Netflix recherche de nouvelles avenues de divertissement à explorer. Games est l’une de ses premières entreprises. Il n’y a rien de bouleversant ou de révolutionnaire dans l’ensemble initial de titres disponibles, mais c’est la première étape et les analystes s’attendent à ce que Netflix se développe de manière agressive au fil du temps.

Les jeux Netflix utiliseront la propriété intellectuelle et les franchises populaires de Netflix (comme Stranger Things), ainsi que d’autres jeux autonomes.

Tout comme sur Android, les premiers jeux Netflix sont des binaires locaux qui sont téléchargés individuellement depuis l’App Store pour jouer. Lorsque vous lancez ces applications, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Netflix. Les jeux sont inclus sans frais supplémentaires sur un abonnement Netflix du plan standard existant.

Fait intéressant, la société permet également aux clients de s’abonner à Netflix pour la première fois en utilisant le système d’achat intégré d’Apple. Netflix a cessé de proposer des achats intégrés dans l’application principale Netflix en 2018, pour éviter de donner à Apple sa commission de 15 à 30 %.

Les règles de l’App Store empêchent actuellement un service de streaming de jeux de proposer ses jeux en tant qu’application singulière (ce que Microsoft a fortement déploré). Cependant, ces règles n’ont pas d’importance pour le moment, car Netflix ne propose pas encore de streaming de jeux. Chaque jeu est un téléchargement autonome exécuté localement. Les analystes s’attendent à ce que Netflix se développe dans le streaming de jeux côté serveur, auquel moment il sera probablement confronté aux mêmes problèmes d’approbation de l’App Store.

À l’heure actuelle, il s’agit essentiellement de la version d’Apple Arcade de Netflix : un abonnement mensuel unique qui ouvre l’accès à une bibliothèque de jeux exclusifs pour jouer en déplacement.

