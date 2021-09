Netflix lance un forfait gratuit sur Android, mais quel est le piège ?

TL;DR

Netflix a lancé une offre gratuite au Kenya. Ceci est uniquement pour les appareils Android et donne accès à un quart du catalogue. Les utilisateurs de ce niveau ne peuvent cependant pas télécharger ou diffuser de contenu.

Netflix n’est pas étranger à proposer des forfaits moins chers et d’autres moyens plus accessibles de commencer à diffuser. Maintenant, il semble que la dernière offre de la société à cet égard soit un plan gratuit, bien que dans un seul pays pour le moment.

Netflix a annoncé hier (h/t : Engadget) qu’il propose désormais une sorte de forfait gratuit pour les utilisateurs d’Android au Kenya. Variety rapporte que ce niveau gratuit ne donne accès qu’à environ un quart du catalogue des plans payants.

Ce niveau gratuit n’exige pas non plus que les utilisateurs saisissent leurs informations de paiement, car il vous suffit de créer un compte et de confirmer que vous avez 18 ans ou plus. Néanmoins, les utilisateurs obtiennent des recommandations personnalisées, une prise en charge de plusieurs profils, une lecture sans publicité et des contrôles parentaux.

Il y a cependant quelques autres inconvénients à ce niveau. Mis à part la bibliothèque de contenu beaucoup plus petite, le niveau Netflix gratuit ne vous permettra pas non plus de télécharger du contenu sur votre appareil Android ou de le diffuser sur un téléviseur.

Ce plan viendra-t-il dans d’autres pays? Eh bien, Netflix a déclaré à Variety qu’il se lançait d’abord au Kenya pour tester à quel point un niveau gratuit pouvait être efficace pour attirer des abonnements payants. On peut imaginer que ce tier va donc s’étendre à d’autres marchés si cette stratégie réussit effectivement au Kenya.