Netflix lance un nouveau produit, mais cette fois ce n’est pas une série ou un film | Divertissement

Vous pouvez désormais acheter des figurines, des jouets et des vêtements à partir de votre licence Netflix préférée, pour le moment uniquement si vous vivez dans un pays spécifique.

Si vous êtes accro aux séries et films de NetflixVous avez une excellente nouvelle, car le géant du streaming vient de lancer une boutique en ligne où vous pourrez acheter toutes sortes de vêtements, ustensiles et autres objets liés à vos séries et films préférés.

Netflix vient de lancer une boutique en ligne aux États-Unis où ils pourraient monétiser davantage certaines de leurs licences exclusives telles que Stranger Things ou The Witcher, et bien que la boutique ait maintenant de nombreuses limitations dans la variété de produits, ce n’est que le début.

Netflix considère cette initiative, pour le moment, comme une « boutique » qui présentera dans un premier temps des produits liés à un petit groupe d’émissions comme Yasuke, mais qui à la fin du mois mettra également à disposition des vêtements et autres éléments du succès Lupin. le public.

Comme Netflix l’a commenté dans un communiqué de presse, nous n’aurons pas seulement des vêtements, mais aussi des figurines, des événements, des jeux et même des jouets de marque.

Pour le moment, l’offre est très rare, mais on s’attend à ce que dans les prochains mois, le nombre de produits disponibles augmente.

Bien que la page soit accessible depuis l’Europe, il semble que le magasin ne sert que les citoyens américains au départ, vous ne pourrez donc pas faire d’achat pour le renvoyer chez vous.

Comme indiqué Simon Simon, vice-président des produits de consommation chez Netflix, « Ces articles en édition limitée rejoignent la grande variété de produits de consommation que nous avons mis à disposition via nos partenaires de confiance (par exemple, vous pouvez également trouver une large gamme de produits Yasuke chez Target) Netflix. La boutique sera d’abord disponible aux États-Unis avant de s’étendre à d’autres pays du monde dans les mois à venir. »