Netflix lance un premier aperçu de la série d’action en direct Sandman

Lors de l’événement Tudum de Netflix, le service de streaming a révélé un premier aperçu passionnant de sa prochaine adaptation de The Sandman. Comme le co-créateur Neil Gaiman l’a lui-même déclaré plus tôt cette année, il a résisté pendant 30 ans à “combattre avec succès les mauvais films de Sandman” et le clip récemment publié permet enfin aux téléspectateurs de commencer à se faire une première impression de la direction dans laquelle il se dirige.

Gaiman a également récemment déclaré qu’il n’était pas particulièrement intéressé par les critiques prématurées de personnes “qui ne comprennent pas / n’ont pas lu Sandman” et préfère les nouveaux arrivants et les fans de la vieille école “regardez la série, décidez-vous” par eux-mêmes. “

En ce qui concerne les images diffusées pendant Tudum, il s’agissait d’un clip rapide – bien que percutant et très dramatique – de Dream / Sandman invoqué. Présentant le clip pendant Tudum, Gaiman a rassuré les fans que “cette gestation de plusieurs décennies était un peu une bénédiction… c’est comme ça que ça a toujours été censé se passer”. Le clip, à cet égard, ne déçoit pas.

Alors que ce premier regard ne fait qu’aiguiser notre appétit, pendant l’événement, Netflix a également annoncé de nouvelles pages sociales Sandman pour Twitter et Instagram, où les fans pourront découvrir une variété d’autres affiches de personnages offrant un peu plus d’idées sur ce à quoi s’attendre.

La bande dessinée Sandman a fait ses débuts en 1988, écrite par Gaiman et dessinée par Sam Keith (numéros 1 à 5) et Mike Dringenberg. La série suit Dream – qui s’appelle aussi The Sandman, Morpheus, Lord of Dreaming, The Shaper, etc. – qui est prisonnier depuis 70 ans et doit reconstruire son royaume, qui s’est effondré en son absence.

Il y avait eu une tentative précédente d’adapter Sandman en 2016, lorsque la star de Dark Knight Rises, Joseph Gordon-Levitt, était à bord pour jouer et produire une version cinématographique, mais cela s’est effondré lorsque Gordon-Levitt s’est éloigné, déclarant que lui et les dirigeants du studio ne pouvaient ‘ t “voyez d’accord sur ce qui rend Sandman spécial.”

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie pour The Sandman, il sera diffusé exclusivement sur Netflix.