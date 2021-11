Netflix lance un service de jeu exclusivement sur Android, mais le support iOS est «en route»

Après avoir entendu des rumeurs sur le travail de Netlifx sur son service de jeux l’été dernier, le géant des médias se lance officiellement dans l’espace avec ses cinq premiers jeux mobiles. Et comme prévu – avec les restrictions de l’App Store d’Apple – Netflix a dû lancer son service de jeux sans support iOS, mais la société dit qu’elle est « en route ».

Le vice-président du développement de jeux de Netflix, Mike Verdu, a partagé la grande nouvelle dans un article de blog aujourd’hui :

Nous aimons les jeux, que ce soit les jeux physiques (Floor Is Lava), les jeux d’esprit (The Circle) ou Squid Game😉. Et nous aimons divertir nos membres. C’est pourquoi nous sommes ravis de faire notre premier pas en lançant des jeux Netflix sur mobile dans le monde. À partir d’aujourd’hui, les membres du monde entier peuvent jouer à cinq jeux mobiles : Stranger Things : 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) et Teeter Up (Frosty Pop). Que vous ayez envie d’un jeu occasionnel, vous pouvez commencer à partir de zéro ou d’une expérience immersive qui vous permet d’approfondir vos histoires préférées, nous voulons commencer à créer une bibliothèque de jeux qui offre quelque chose pour tout le monde. Nous sommes dans les premiers jours de la création d’une excellente expérience de jeu, et nous sommes ravis de vous emmener dans ce voyage avec nous.