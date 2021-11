Netflix lance un service de jeu mobile pour les utilisateurs d’iOS une semaine seulement après la sortie d’Android ; Tout savoir

La version mise à jour de l’application sera bientôt déployée partout, y compris en Inde

Jeux Netflix pour iOS : À peine une semaine après sa sortie pour les utilisateurs d’Android, le service de jeu mobile de Netflix est également disponible pour les utilisateurs d’iOS. Il était prévu que le service serait bientôt disponible pour les utilisateurs d’iOS, d’autant plus que Netflix avait précédemment déclaré qu’il travaillait sur une version iOS de celui-ci, mais cela ne devait pas se produire après une interruption d’une semaine seulement. Néanmoins, c’est quelque chose d’excitant pour les utilisateurs d’iOS à attendre avec impatience. La mise à jour de l’application Netflix permettra aux utilisateurs d’iOS de jouer à des jeux via celle-ci ainsi que de regarder des films et la télévision. Jouer aux jeux n’entraînerait pas de frais supplémentaires ni même de publicités comme c’est le cas avec la plupart des jeux, mais les utilisateurs devraient avoir un abonnement Netflix actif pour pouvoir utiliser le service. Les jeux peuvent être joués via l’application Netflix sur les iPhones et les iPads.

Les jeux initialement disponibles via le service ne seraient pas accessibles depuis le profil des enfants dans l’application car ils seraient limités aux adultes. De plus, les enfants ne pourraient pas non plus jouer à l’un des jeux ajoutés via Netflix sur un appareil si les adultes avaient configuré un code PIN pour empêcher les enfants d’avoir accès au profil adulte.

L’annonce concernant la sortie du service pour les utilisateurs iOS a été partagée sur Twitter mardi soir, et la fonctionnalité commencerait à être déployée auprès des utilisateurs du monde entier à partir de mercredi, a annoncé la plate-forme OTT.

À l’heure actuelle, cinq jeux ont été proposés aux utilisateurs mobiles. Ce sont Stranger Things 3: The Game, Stranger Things: 1984, Shooting Hoops, Teeter Up et Card Blast.

Au cas où vous seriez intéressé par la façon dont cela fonctionnera, voici un aperçu. Fondamentalement, ces jeux sont proposés par Netflix, mais ils ne peuvent pas être lus dans l’application Netflix elle-même. Ils sont simplement disponibles via l’application. Donc, si vous accédez à l’application Netflix et souhaitez jouer, disons à Stranger Things: 1984, il vous redirigera vers Google Play Store pour télécharger le jeu la première fois que vous choisissez, puis cliquer sur le jeu. dans l’application Netflix entraînera l’ouverture du jeu, où vous pourrez y jouer. La même chose se produira également dans les appareils iOS, seulement ici, les jeux devraient être téléchargés via l’App Store d’Apple. Étant donné que ces jeux sont proposés par Netflix, la plate-forme OTT peut s’assurer qu’un code PIN configuré pour les profils adultes est également activé pour les jeux adaptés aux adultes, c’est pourquoi les enfants ne pourraient pas accéder à ces jeux sans le code PIN même s’ils sont téléchargés séparément.

La version mise à jour de l’application sera bientôt déployée partout, y compris en Inde, mais Financial Express Online n’a vu la version mise à jour de l’application dans l’App Store qu’au moment de la publication.

