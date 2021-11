Netflix lance un site de classement avec les 10 meilleurs titres

Netflix a lancé mardi un nouveau site Web de classement qui présente les 10 meilleurs titres de la société dans différents pays du monde. Cela fait suite à une annonce faite en octobre par la société qui a confirmé un changement à venir dans ses mesures de visionnage.

Comme son nom l’indique, le site Web présente les 10 films et émissions les plus regardés sur Netflix dans le monde. Le classement est séparé en Film (Anglais), TV (Anglais), Film (Non-Anglais) et TV (Non-Anglais).

Comme l’a noté The Verge, il existe un indicateur pour chaque titre indiquant combien de semaines ce contenu était dans le top 10 et le nombre d’heures visionnées. Netflix met également en évidence les pays où chaque film ou émission a été le plus regardé. La liste sera mise à jour chaque semaine le mardi avec des données du lundi au dimanche.

Nous considérons chaque saison d’une série et chaque film séparément, vous pouvez donc voir les saisons 2 et 3 de Stranger Things dans le Top 10. Étant donné que les titres entrent et sortent parfois du Top 10, nous affichons également le nombre total de semaines. qu’une saison d’une série ou d’un film a passé sur la liste. […] Toutes les listes hebdomadaires et semaines du Top 10 sur le site commencent à partir du 28 juin 2021.

Il convient de noter que le Top 10 de Netflix comprend non seulement du contenu original de la société, mais également des films et des émissions sous licence. Lors d’un appel aux résultats le mois dernier, Netflix a révélé qu’il prendrait désormais en compte le nombre total d’heures visionnées au lieu de la métrique de visionnage de deux minutes pour déterminer son classement dans le Top 10.

Tout le monde peut accéder au Top 10 Netflix via ce nouveau site Web. Les listes sont également disponibles sous forme de fichiers TSV et Excel.

