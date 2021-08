Netflix lance une nouvelle bande-annonce de la série animée de He-Man et des maîtres de l’univers en CGI

in

Netflix mise gros sur la franchise “He-Man et les maîtres de l’univers” Eh bien, tandis que le morceau de Révélation, créé par Kevin Smith, est une sorte de continuation de la série originale des années 80, He-Man et les Maîtres de l’Univers est un remake de la saga avec un nouveau style d’animation CGI et une histoire qui établit le méchant Squelette comme oncle du prince Adam.

Si l’animation de la nouvelle série He-Man vous est très familière, c’est parce qu’elle est également en charge du studio CGCG, responsable de la série de Guillermo del Toro, les chasseurs de trolls, en plus de Maison de la fraîcheur, qu’est-ce qu’il y a derrière Enfant Cosmique. Jeff Matsuda (Le Batman) et Susan Corbin (Voltron) ils sont producteurs de la série.

Ce premier aperçu de He-Man et les Maîtres de l’Univers nous montre un jeune Adam prenant la mythique épée du pouvoir pour devenir le tout-puissant He-Man, tandis que Squelette commence son invasion de Eternia avec Castle Grayskull comme objectif principal.

“Sur la planète Eternia, un jeune prince perdu découvre les pouvoirs de Crâne gris et se transforme en He-Man, le Maître de l’Univers. La bataille classique entre He-Man et le maléfique Skeletor atteint de nouveaux sommets alors que le héros et le méchant forment de nouvelles équipes puissantes. Une nouvelle génération de héros se battant pour le destin de tous. Au final, qui deviendra Maître de l’Univers ? », peut-on lire dans sa description officielle.

Alors que la première partie de Maîtres de l’Univers : Révélation Il a été créé le 23 juillet et une deuxième partie est déjà en développement, He-Man et les Maîtres de l’Univers Il sortira le 16 septembre dans le catalogue de la série en Netflix.

