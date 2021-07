Netflix lancera un nouveau service de jeux vidéo au cours de la prochaine année

Netflix est la principale application de streaming vidéo pour le moment, grâce à un ensemble particulier de circonstances. Netflix a été le premier à lancer un service de streaming facilement disponible sur la plupart des appareils. Et Netflix a été le premier à proposer son service sur presque tous les marchés de la planète. Netflix a également réalisé une variété d’émissions originales que les fans ont adorées. Et la collection de contenu original a augmenté régulièrement au cours des dernières années. Mais Netflix doit également faire face à une concurrence accrue de la part d’acteurs puissants de l’industrie. C’est pourquoi il n’est pas surprenant d’entendre que Netflix souhaite vous donner accès à des jeux en plus des films et des émissions de télévision.

Un rapport publié à la mi-mai indiquait que Netflix s’intéressait aux jeux, avec un service de streaming de jeux en cours. Netflix n’a jamais confirmé les rumeurs concernant son service de jeux Netflix. Mais la société a déclaré vouloir offrir aux consommateurs des divertissements plus interactifs. Netflix a lancé des émissions originales qui permettent au spectateur de décider de la suite de l’histoire, ce qui a été une économie facile pour le service des relations publiques.

Mais on parle de plus en plus du nouveau service Netflix alors que le streamer continue de se préparer pour un éventuel lancement.

Quand les jeux Netflix seront-ils lancés ?

C’est Bloomberg avec une nouvelle histoire qui dit que Netflix a embauché un cadre expérimenté pour diriger ses efforts en matière de jeux vidéo.

Mike Verdu, ancien vice-président de Facebook chargé de travailler avec les développeurs de jeux pour Oculus, rejoint Netflix. Il sera le nouveau vice-président du développement de jeux, relevant du directeur de l’exploitation de Netflix, Greg Peters. Verdu a également travaillé pour Electronic Arts, où il a participé au développement de plusieurs titres populaires, dont Sims, Plants vs. Zombies et Star Wars. Avant cela, Verdu était le directeur de la création de Zynga.

La société n’a encore rien confirmé, il n’y a donc pas de date de sortie officielle pour le service de jeux Netflix. Le rapport indique que Netflix souhaite proposer des jeux vidéo sur l’application principale au cours de la prochaine année.

Pas de nouvelle application ?

Les jeux apparaîtraient dans l’application Netflix principale, ils ne nécessiteront donc pas d’application spécialisée. Ils apparaîtront à côté de films et d’émissions de télévision, Bloomberg affirmant que Netflix fera pour les jeux ce qu’il a fait pour les documentaires et les stand-up spéciaux.

Les jeux ne coûteront pas plus cher, indique le rapport, ce qui devrait être une excellente nouvelle pour les consommateurs. Cependant, Netflix augmente régulièrement le prix de l’abonnement. L’intégration de jeux sur sa plate-forme de streaming pourrait l’aider à planifier des hausses de prix supplémentaires dans les années à venir.

Le rapport note également que l’application Netflix contient déjà des preuves suggérant que l’arrivée des jeux est imminente. Les fichiers cachés «en profondeur» dans l’application en sont une indication, selon un développeur iOS.

Le développement des jeux Netflix commencera dans les mois à venir, le streamer annonçant déjà des postes de développement de jeux sur son site Web.

