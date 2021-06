Netflix lancera une série « fictionnalisée » de six épisodes sur Spotify en 2022

Netflix tourne officiellement une série « fictive » sur la montée en puissance de Spotify, avec un total de six épisodes de 45 minutes dont la sortie est prévue en 2022.

Le géant du streaming vidéo basé à Los Gatos, qui a initialement révélé son intention de créer la série Spotify en décembre 2019, a confirmé les débuts de 2022 dans un communiqué ce matin, en plus d’énumérer le “Untitled Spotify Drama” sur son site Web. “Dans ce compte fictif”, lit-on dans la description du programme Netflix Original, “l’entrepreneur en technologie Daniel Ek et ses principaux partenaires révolutionnent une industrie en changeant la façon dont nous écoutons tous de la musique”.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait pu avoir un impact sur le calendrier de production de la série Spotify, il convient de mentionner que le projet est basé sur un livre écrit par les journalistes suédois Jonas Leijonhufvud et Sven Carlsson. De plus, le titre – The Spotify Play: How CEO and Founder Daniel Ek Beat Apple, Google, and Amazon in the Race for Audio Dominance – est sorti en Suède en mai 2019 (sous le nom de Spotify Untold), selon son profil Goodreads, tandis que le La version anglaise n’est devenue disponible pour les lecteurs qu’en janvier 2021.

Les supérieurs n’ont pas encore identifié de date de sortie précise (ou de fenêtre de sortie) en 2022 pour le programme Spotify, dont le profil Netflix apparaît sous le titre « Untold » sur les pages de résultats de recherche Google. Per-Olav Sørensen, originaire d’Oslo, est le réalisateur du projet, Christian Spurrier ayant signé en tant que scénariste en chef et Berna Levin en tant que producteur exécutif.

À l’instar du drame Lilyhammer Netflix de Steven Van Zandt, qui mettait en vedette une distribution norvégienne et a été tourné sur place à Lillehammer, le programme Spotify « fictif » mettra en vedette Edvin Endre, né à Stockholm, dans le rôle de Daniel Ek et Ulf Stenberg, natif d’Umea, dans celui de l’ancien directeur général d’UMG Scandinavie Sundin. (Netflix a divulgué les acteurs de l’émission dans la sortie elle-même et dans un bref clip, avec les noms et les rôles des talents affichés dans le même format que la musique sur Spotify.)

De plus, Gizem Erdogan de Högsbo incarnera l’ancienne avocate de Spotify Petra Hansson, la star de Gåsmamman Joel Lützow représentera l’ancien CTO de Spotify Andreas Ehn et Christian Hillborg de Stockholm apparaîtra en tant que co-fondateur et ancien président et président de Spotify Martin Lorentzon.

En ce qui concerne la direction créative de l’émission, un critique d’Amazon a décrit le livre sur lequel le programme est basé comme une « pièce soufflée » et un nouveau synopsis (inclus avec la sortie, séparé de la description susmentionnée sur Netflix.com) semble suggérer que la série de 270 minutes décrira ses sujets sous un jour généralement positif.

“Au plus fort du piratage, les poids lourds établis se battaient contre la direction que prenait l’industrie musicale turbulente”, a déclaré le synopsis. «La série est centrée sur le jeune entrepreneur technologique suédois, Daniel Ek et ses partenaires clés qui ont révolutionné toute une industrie en offrant de la musique en streaming gratuite et légale dans le monde entier.

“C’est une histoire sur la façon dont les convictions dures, la volonté implacable, l’accès et les grands rêves peuvent aider les petits joueurs à défier le statu quo en faisant évoluer la façon dont nous pouvons tous écouter de la musique.”

“Death Bed (Coffee for Your Head)”, un hit de TikTok du rappeur canadien Powfu, a récemment dépassé le milliard de streams sur Spotify, et la société basée à Stockholm fait face à une enquête du Congrès sur son programme “Discovery Mode” réduisant les redevances.