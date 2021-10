Netflix licencie l’employé qui a organisé le débrayage suite à la controverse sur Dave Chappelle

Netflix a licencié un employé qui a organisé un débrayage d’employés trans vendredi au milieu de la controverse en cours entourant la gestion par Netflix du spécial The Closer de Dave Chappelle. L’employé, qui dirige également un groupe de ressources d’employés trans, serait également à l’origine de la fuite d’informations financières détaillées sur les précédents Sticks & Stones spéciaux de The Closer et Chappelle par rapport à d’autres projets de comédie Netflix à Bloomberg. Le débrayage des employés est prévu pour le mercredi 20 octobre.

L’ancienne employée, qui est noire et actuellement enceinte, a déclaré à The Verge qu’elle ne voulait pas que son nom soit publié par crainte de harcèlement en ligne. « Tous ces blancs parlent à la presse et parlent publiquement sur Twitter et la seule personne qui se fait virer est la personne noire qui était silencieuse tout le temps », a déclaré un ancien employé à The Verge. « C’est absurde, et cela montre encore plus que les personnes trans noires sont celles qui sont ciblées dans cette conversation. »

Netflix a également confirmé que l’employé avait été licencié. « Nous avons licencié un employé pour avoir partagé des informations confidentielles et commercialement sensibles en dehors de l’entreprise », a déclaré un porte-parole du streamer. « Nous comprenons que cet employé peut avoir été motivé par la déception et blessé par Netflix, mais le maintien d’une culture de confiance et de transparence est au cœur de notre entreprise. »

Mercredi, Bloomberg a publié un rapport sur la réponse interne à The Closer parmi les employés de Netflix. Les données divulguées montrent que Netflix a dépensé 24,1 millions de dollars pour The Closer, un peu plus que Sticks & Stones, qui a coûté 23,6 millions de dollars. Netflix n’a dépensé que 21,4 millions de dollars pour acquérir le jeu Squid en neuf épisodes et seulement 3,9 millions de dollars pour le spécial Inside de Bo Burnham. De telles données sont souvent partagées entre les employés de Netflix, mais uniquement à condition que les informations ne soient pas divulguées au public. Mais la controverse entourant The Closer, qui comprend des blagues transphobes, a inspiré certains employés à divulguer les données.

Netflix a publié The Closer le 5 octobre, et cela a conduit à une crise unique dans l’histoire de l’entreprise alors que les employés s’y opposent. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a répondu à deux reprises au tollé, d’abord avec une note le 8 octobre dans laquelle il a déclaré que la société ne publiait pas de titres « conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne croyons pas The Closer franchit cette ligne. » Lundi, Sarandos a envoyé un autre e-mail à tout le personnel qui a ensuite été obtenu par Variety.

« Nous savons qu’un certain nombre d’entre vous ont été en colère, déçus et blessés par notre décision de mettre le dernier spécial de Dave Chappelle sur Netflix », a écrit Sarandos dans l’e-mail de lundi. « Avec The Closer, nous comprenons que la préoccupation ne concerne pas le contenu offensant pour certains, mais les titres qui pourraient augmenter les dommages dans le monde réel (comme la marginalisation supplémentaire de groupes déjà marginalisés, la haine, la violence, etc.) L’année dernière, nous avons entendu des propos similaires préoccupations concernant 365 jours et la violence à l’égard des femmes. Bien que certains employés ne soient pas d’accord, nous sommes fermement convaincus que le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par un préjudice dans le monde réel. «

En réponse au courrier électronique de Sarandos, GLAAD a noté que la représentation médiatique des personnes LGBTQ a des conséquences. « Des histoires médiatiques authentiques sur la vie des LGBTQ ont été citées comme étant directement responsables de l’augmentation du soutien du public à des questions telles que l’égalité du mariage », a déclaré le groupe à Variety. « Mais le cinéma et la télévision ont également été remplis de stéréotypes et de désinformation à notre sujet pendant des décennies, entraînant des préjudices dans le monde réel, en particulier pour les personnes trans et les personnes LGBTQ de couleur. Ironiquement, le documentaire » Disclosure « sur Netflix le démontre assez clairement. »