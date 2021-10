Netflix licencie l’organisateur de la grève des employés trans motivés par le monologue controversé du comédien Dave Chappelle

Après qu’une controverse a éclaté autour du monologue du comédien David Chappelle « The Closer » pour son traitement de la communauté LGBTQ, Netflix a décidé de licencier l’organisateur d’une grève des employés trans prévue le 20 octobre qui a exhorté ses collègues à protester contre le traitement de la situation par l’entreprise. .

L’identité de la femme n’a pas été divulguée, bien que le portail The Verge précise qu’il s’agit d’une employée afro-américaine qui est actuellement enceinte. Le contrat de la travailleuse a été résilié parce qu’elle soupçonnait qu’elle avait divulgué des données concernant le programme de Chappelle aux médias. En particulier, des informations ont été publiées sur le montant d’argent payé par Netflix pour le « show » et sa portée.

«Nous avons licencié un employé pour avoir partagé des informations confidentielles et commercialement sensibles en dehors de l’entreprise. Nous comprenons que cet employé peut avoir été motivé par la déception et la douleur avec Netflix, mais le maintien d’une culture de confiance et de transparence est essentiel pour notre entreprise », a confirmé la nouvelle à The Verge, porte-parole du géant de la technologie.

La controverse entourant le monologue de Chappelle a éclaté le 7 octobre, lorsque l’employée transgenre Terra Field a écrit sur son compte Twitter que l’édition de Chappelle « attaquait la communauté trans et la validité même de la transsexualité ». De plus, Field a tenté d’accéder à une réunion virtuelle de cadres supérieurs pour discuter du problème, mais n’a pas été autorisé à y entrer. Plus tard, Netflix a suspendu Field et deux autres employés, bien qu’elle ait ensuite été réintégrée à son poste.

