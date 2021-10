Netflix licencie un employé qui a divulgué des informations financières sur le spécial de Dave Chappelle

Netflix a licencié l’un de ses employés pour avoir divulgué à Bloomberg le montant que la société a payé au comédien Dave Chappelle pour son plus récent stand-up spécial « The Closer ».

L’employé non identifié a divulgué des « informations confidentielles et commercialement sensibles » avec le point de vente sur le coût de l’effort le plus récent de Chappelle. La société a dépensé 24,1 millions de dollars pour l’émission spéciale d’une heure, dont la plupart ont servi au salaire de Chapelle.

L’employé était l’organisateur d’un débrayage à venir organisé par les employés trans de l’entreprise pour protester contre le matériel que Chappelle a interprété dans l’émission spéciale à succès, ce qui a provoqué un bouleversement important dans les cercles d’Hollywood et des médias. Le débrayage est prévu le mercredi 20 octobre.

Un porte-parole de Netflix a déclaré à propos du licenciement : « Nous comprenons que cet employé a peut-être été motivé par la déception et blessé par Netflix, mais le maintien d’une culture de confiance et de transparence est au cœur de notre entreprise. »

« The Closer » a été critiqué pour être anti-trans en raison d’un certain nombre de blagues que Chappelle fait sur ses expériences avec la communauté LGBTQ. Des groupes de défense tels que GLAAD ont appelé le spécial transphobe, cependant, la société a continué à exprimer son soutien à Chappelle, avec qui Netflix entretient une relation de longue date.

«Avec The Closer, nous comprenons que la préoccupation ne concerne pas le contenu offensant pour certains, mais les titres qui pourraient augmenter les dommages dans le monde réel (comme la marginalisation supplémentaire de groupes déjà marginalisés, la haine, la violence, etc.). Bien que certains employés ne soient pas d’accord, nous sommes fermement convaincus que le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel », a écrit le PDG de Netflix, Ted Sarandos, dans un e-mail du personnel la semaine dernière.

Chappelle a continuellement été critiqué pour les blagues qu’il fait sur la communauté LGBTQ. En 2019, il a fait face à une controverse pour une blague qu’il a faite à propos de Caitlyn (anciennement Bruce) Jenner. En 2020, son spécial « Sticks and Stones » a de nouveau provoqué un tollé pour des blagues sur le même thème. Malgré, ou peut-être à cause des réactions toujours importantes, Chappelle a continué à inclure des segments sur la communauté LGBTQ dans ses promotions.

