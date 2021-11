La bibliothèque de streaming Netflix est sur le point de s’alléger un peu avec le départ d’un film d’action pour enfants bien-aimé. Après son arrivée sur la plate-forme de streaming le 20 mai de cette année, Spy Kids 4: All the Time in the World, également connu sous le nom de Spy Kids 4-D: All the Time in the World, devrait rester dans la bibliothèque de streaming. couper court. Le film 2011, le quatrième volet de la série Spy Kids, devrait quitter Netflix plus tard cette semaine.

Lorsque Netflix a dévoilé sa liste de contenu de novembre 2021, il a été révélé que Spy Kids 4: All the Time in the World ferait partie des dizaines de titres quittant la bibliothèque ce mois-ci. Le film devrait sortir le vendredi 19 novembre, ce qui signifie que les abonnés n’ont plus que quelques heures pour regarder une dernière fois. Le film est l’un des trois titres à sortir cette semaine après le départ lundi de Safe House et la sortie mercredi de Naomi et Ely’s No Kiss List. Les fans pourront cependant toujours diffuser le film original Spy Kids 2001, Spy Kid 2s: L’île des rêves perdus de 2002, Spy Kids 3: Game Over de 2003 et la série originale de Netflix Spy Kids: Mission Critical, qui a fait ses débuts en 2018. On ne sait pas s’il est prévu que ces titres quittent également le catalogue de contenu de Netflix à la suite de la sortie de All the Time in the World.

Sorti en 2011, le film de comédie d’action 4D a marqué le quatrième et dernier volet de la série de films Spy Kids. Écrit et réalisé par Robert Rodriguez, le film suivait les jumeaux Rebecca et Cecil, qui, avec leur belle-mère agent secret à la retraite, se lancent dans l’action pour arrêter Timekeeper, un cerveau qui manipule le temps et menace de conquérir le monde. Le film mettait en vedette Jessica Alba, Joel McHale, Alexa Vega, Daryl Sabara, Rowan Blanchard, Mason Cook, Ricky Gervais et Jeremy Piven. Spy Kids 4: All the Time in the World a marqué une rupture par rapport à ses prédécesseurs, car c’était le seul film de la franchise sans la participation d’Antonio Banderas ou de Carla Gugino, n’a pas été distribué par Miramax Films, et a également utilisé « Aroma-scope « , permettant au public de sentir les odeurs et les arômes du film via des cartes à gratter et à renifler.

Alors que Spy Kids 4: All the Time in the World a reçu quelques nominations aux prix, le film a globalement rencontré des critiques négatives. Le film a obtenu un score de 37 sur 100 sur la base de 14 critiques sur Metacritic, indiquant « des critiques généralement défavorables » et seulement un score d’approbation du tomatemètre de 23% des critiques sur Rotten Tomatoes. Elizabeth Weitzman a écrit dans une critique pour le New York Daily News, « une série interminable de blagues scatologiques sape le charme de presque toutes les scènes, et il y a peu d’efforts pour créer un mystère intéressant au centre du film ».

Alors que le quatrième film de Spy Kids est peut-être sur le point de partir, Netflix remplit sa bibliothèque de streaming de tout nouveaux titres. Novembre a déjà vu l’ajout de titres comme Big Mouth Season 5, Passing et Tiger King 2. Novembre a également marqué le début de la programmation de streaming Here for the Holidays de Netflix, que vous pouvez voir dans son intégralité en cliquant ici.