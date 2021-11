Netflix nie The Squid Game 2; « C’est toujours en négociations », dit-il – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Un porte-parole de Netflix a confirmé à la chaîne CNBC que le tournage de la deuxième saison de la populaire série The Squid Game était en cours de « négociations », bien qu’il ne soit « pas encore confirmé ».

Le scénariste sud-coréen Hwang Dong-hyuk, créateur de The Squid Game, a déclaré lundi qu' »il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison » qu' »ils n’ont presque plus d’autre choix ».

« Je suis dans le processus de planification, mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela se produira », a-t-il déclaré.

Le jeu du calamar suit les traces de plusieurs personnes aux prises avec de graves problèmes financiers, afin de rembourser leurs dettes, elles acceptent de participer à une série de jeux… avec une tournure mortelle.

La production sud-coréenne met en vedette Lee Jung-jae, Yoo Sung-joo, Gong Yoo, Hoyeon Jung, Lee Yoo-mi et Anupam Tripathi.

Source : Cependant