Netflix obtient les droits américains sur la photo d’action All-Star de STX ⋆ .

À la suite d’une intense compétition d’enchères, Netflix a remporté avec succès les droits de distribution américains du thriller d’action très attendu de STXfilms Lait frappé à la poudre, qui présente une distribution féminine de stars dirigée par Avengers: Fin de partie star Karen Gillan. Selon Deadline, le streamer a acquis le prochain film dans le cadre d’un contrat d’acquisition à 8 chiffres avec STX. Studiocanal conservera les droits de distribution internationaux. Netflix prévoit de sortir Lait frappé à la poudre cet été dans le cadre de leur programmation de films récemment dévoilée.

En outre, il a également été confirmé que Studiocanal et The Picture Company prévoient déjà de produire un deuxième opus du film d’action centré sur les assassins féminins et en sont actuellement aux premiers stades de développement.

CONNEXES: Netflix acquiert une franchise Knives Out dans le cadre d’un contrat de plus de 400 millions de dollars

Dans Lait frappé à la poudre, Sam n’avait que 12 ans lorsque sa mère, un assassin d’élite nommé Scarlet, a été forcée de l’abandonner. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce hit-woman. Elle utilise ses «talents» pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de l’entreprise. Elle est aussi efficace que fidèle.

Mais quand un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fillette de 8 ans – Emily. Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre: retrouver sa mère et ses associés mortels: les bibliothécaires. Ces trois générations de femmes doivent maintenant apprendre à se faire confiance, à tenir tête à The Firm et à leur armée d’hommes de main, et à soulever l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Le film met en vedette Karen Gillan, Lena Headey, Michelle Yeoh, Carla Gugino, Angela Bassett et Chloe Coleman. Il mettra également en vedette Paul Giamatti et Adam Nagaitis.

CONNEXES: La bande-annonce 355: Cinq espions internationaux tentent d’arrêter la troisième guerre mondiale

Lait frappé à la poudre est assimilée à celle de Quentin Tarantino Kill Bill et Edgar Wright’s Baby Driver. Le cinéaste israélien Navot Papushado réalise un scénario qu’il a co-écrit avec Ehud Lavski. Andrew Rona et Alex Heineman de The Picture Company produisent dans le cadre de leur accord global avec Studiocanal.