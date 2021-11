Netflix obtient un jeu de rythme League Of Legends

Netflix a annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu dans son service d’abonnement axé sur les jeux, Netflix Games. Appelé Hextech Mayhem: A League of Legends Story, le jeu de rythme sera lancé sur Switch et PC le 16 novembre, puis sur Netflix Games à une date ultérieure.

Hextech Mayhem vous voit incarner les personnages de League of Legends Ziggs et Heimerdinger, larguant des bombes au rythme afin de traverser des niveaux 2D. Sur Switch et PC, cela coûtera 10 USD, tandis que le jeu sera inclus dans l’abonnement de Netflix Games.

Netflix Games est intégré à Netflix – si vous avez ce dernier, vous avez le premier (que vous payiez pour le niveau 9 $, 14 $ ou 18 $). Actuellement uniquement disponible sur les appareils Android, Netflix Games devrait être lancé pour les appareils iOS (iPhone et iPad) le 10 novembre.

Au lancement, la bibliothèque de Netflix Games est assez rare, ne comprenant que cinq titres: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter Up et Card Blast. Hextech Mayhem sera le sixième jeu à sortir sur le service.

Hextech Mayhem arrive à Netflix Games en tant que dernier développement du partenariat en cours entre Netflix et Riot Games. Ce partenariat comprend la série animée de League of Legends Arcane, qui a débuté en novembre.

