Netflix obtient une grosse baisse de prix en Inde pour défier Disney + et Prime Video

Netflix a fait ses débuts en Inde il y a près de six ans, et bien que le service de streaming ait un public de taille décente dans le pays, il est loin d’être le meilleur service de streaming de la région – cet honneur appartient à Disney + et Prime Video.

Les derniers chiffres placent Netflix à environ 5 millions d’abonnés en Inde, contre 17 millions pour Prime Video et 34 millions pour Disney+. La principale raison de la croissance nonchalante de Netflix en Inde est liée aux prix ; le service coûte à peu près le même prix que son homologue américain, ce qui en fait un non-démarreur pour un large éventail d’Indiens.

Netflix a même essayé avec un forfait mobile uniquement à 3 $ avec un streaming 480p pour attirer les utilisateurs en Inde, mais il n’a pas fait beaucoup de progrès dans le pays. Le service fait maintenant un autre jeu audacieux en déployant d’énormes réductions de prix sur tous ses plans dans la région, faisant de l’Inde le pays le plus abordable au monde pour le streaming de la vaste bibliothèque de Netflix.

Le forfait mobile commence maintenant à seulement 149 (1,96 $), ce qui en fait un choix très attrayant pour ceux qui souhaitent diffuser les émissions de télévision et les films de Netflix uniquement à partir de leur téléphone. Mais c’est le plan de base qui a bénéficié d’une énorme remise de 60%, passant de 499 (6,5 $) à 199 (2,62 $). Ce plan vous permet de diffuser la bibliothèque Netflix sur n’importe quel appareil à une résolution de 480p. Ces deux niveaux sont limités à un flux en même temps.

Le plan Standard a également obtenu une réduction décente de 24% à 499 (6,5 $), et le niveau 4K Premium à 649 (8,5 $) est une bonne nouvelle pour moi. J’ai déboursé 800 ₹ (10,5 $) pour ce niveau au cours des trois dernières années, il est donc agréable de voir que le plan coûte maintenant 649 raisonnables. Les niveaux Standard et Premier vous permettent de diffuser Netflix sur les meilleurs appareils de streaming, le premier offrant deux flux en même temps et le dernier allant jusqu’à quatre.

Le prix de Netflix est toujours élevé par rapport à Disney + – qui coûte 1 499 (20 $) par an et comprend tout le portefeuille d’émissions et de films de Disney ainsi que des sports en direct. Cela dit, il s’agit d’un grand pas de Netflix, et qui devrait enfin voir le service gagner du terrain dans le pays. Un autre facteur à prendre en compte est que Netflix détient les droits de Friends et The Office en Inde, et ces deux émissions continuent d’attirer le public indien, un peu comme partout ailleurs dans le monde.

Avec Netflix constatant un ralentissement de la croissance des utilisateurs des États-Unis et d’autres marchés occidentaux, il doit se tourner vers l’Inde et d’autres pays d’Asie pour dynamiser son service. Il a déjà investi plus d’un milliard de dollars dans la programmation originale dans la région, et la dernière initiative permet au service de s’attaquer à Disney + et Prime Video. Si vous débutez avec le service, ce sont les meilleures émissions Netflix à diffuser en 2021.