Netflix ajoute une nouvelle fonctionnalité de type TikTok appelée Kids Clips à son application mobile, selon un rapport de Bloomberg. Kids Clips s’appuie sur la fonctionnalité « Fast Laughs », qui a été déployée auprès des utilisateurs plus tôt cette année.

La nouvelle fonctionnalité montrera de courts extraits de la vaste bibliothèque de films et d’émissions de télévision pour enfants de Netflix. De nouveaux clips seront ajoutés quotidiennement en fonction des « offres actuelles et futures » du géant du streaming. Semblable à Fast Laughs, l’objectif de Netflix avec Kids Clips est de présenter à ses plus jeunes téléspectateurs de nouveaux titres. Dans le même temps, la société espère également toucher les téléspectateurs qui regardent de courts clips sur YouTube Shorts et TikTok.

Cependant, il existe une grande différence entre les fonctionnalités Fast Laughs et Kids Clips de Netflix. Alors que Fast Laughs est affiché dans un format vertical plein écran, Kids Clips sera horizontal. De plus, les enfants ne seront autorisés à regarder qu’un maximum de 10 à 20 clips à la fois.

La fonctionnalité Kids Clips sera disponible pour les utilisateurs iOS aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, en Australie et en Irlande. On ne sait pas combien de temps il faudra pour que Kids Clips soit disponible sur Android.

La nouvelle fonctionnalité arrive juste un mois après que Netflix a étendu ses fonctionnalités Play Something à tout le monde. Netflix avait commencé à tester la fonctionnalité pour les utilisateurs sur Android en mai de cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Netflix a également annoncé l’ajout d’une section dédiée aux jeux mobiles à son application sur les meilleurs téléphones et tablettes Android.

Tant que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez télécharger des jeux gratuits dans la nouvelle section « Tous les titres mobiles ». Il n’y a actuellement que cinq jeux proposés: Stranger Things: 1984, Shooting Hoops, Card Blast, Teeter Up et Stranger Things 3: The Game.