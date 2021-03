DAZN cible les droits de la Premier League au Royaume-Uni, parmi divers autres sports de haut niveau, selon leur nouveau président Kevin Mayer.

La plate-forme de streaming OTT – qui appartient au milliardaire Len Blavatnik et a été surnommée « Netflix of Sport » – s’est étendue à plus de 200 pays / territoires l’année dernière.

. Kevin Mayer est le nouveau président de DAZN

Début 2020, DAZN opérait dans neuf pays et s’était beaucoup concentré sur son lancement aux États-Unis deux ans auparavant.

Beaucoup d’argent a été dépensé pour obtenir les droits de boxe en Amérique, le promoteur Eddie Hearn ayant reçu un budget de 1 milliard de dollars pour jouer avec un contrat de huit ans et Canelo Alvarez a initialement obtenu un contrat de 365 millions de dollars en onze combats.

Cependant, des questions ont été posées dans l’industrie pour savoir si cet investissement substantiel rapportait des numéros d’abonnement valables et, comme pour toutes les entreprises de sport en direct l’année dernière, la pandémie a causé des problèmes.

Maintenant, la société a un nouveau président en tant que Kevin Mayer et il semble qu’il pourrait y avoir un changement d’orientation vers des endroits comme le Royaume-Uni.

Ed Mulholland / Salle de match DAZN est une grande force dans la boxe américaine

Mayer a expliqué à CNBC: «C’est intéressant. Rappelez-vous, j’ai lancé ESPN + aux États-Unis, et je l’ai géré.

«C’était basé sur l’obtention des droits UFC, plus les droits de baseball, plus une tonne de sports universitaires et d’autres sports. C’était comme 12 000 événements ou quelque chose sur ESPN +.

«Le sport, comme tout autre type de contenu de divertissement visuel, va être un service exagéré. C’est juste là que tout va.

«La télévision payante traditionnelle est en déclin, ici et en Europe. Sur la plupart des marchés européens, il n’a jamais vraiment eu le pied qu’il avait ici.

«DAZN est principalement concentré en Europe et en Asie. Ils ont une grande entreprise au Japon, puis des marchés clés en Europe.

«Il a une empreinte mondiale grâce à la boxe et à quelques autres sports. C’est ce que vous voyez aux États-Unis et dans d’autres pays.

«Je pense donc que c’est une plateforme vraiment intéressante. Cela me rappelle ce que nous avons fait à ESPN +. Et je pense que c’est l’avenir du sport. »

. Les droits de la Premier League seront à nouveau à gagner dans les mois à venir

En ce qui concerne leur chemin vers le succès, Mayer a poursuivi: «Pour rester en puissance, vous devez offrir les sports qui comptent pour les consommateurs, où qu’ils se trouvent. Et ce sont les sports locaux.

«Donc au Royaume-Uni, la Premier League anglaise et peut-être du cricket et peut-être du rugby.

«En Allemagne, c’est la Bundesliga, qui est leur équivalent de l’EPL. Au Japon, c’est le baseball.

«Vous devez donc obtenir ces droits locaux dans ces pays. Et c’est ainsi que vous pouvez faire en sorte qu’un vrai service s’installe. »

. ou concédants de licence DAZN et Sky partagent les droits de la Serie A en Italie et Cristiano Ronaldo est un ambassadeur de DAZN

La vente aux enchères des droits de diffusion au Royaume-Uni pour les saisons de Premier League 2022-25 débutera plus tard cette année.

Il était prévu que ce soit une concurrence entre les détenteurs actuels – Sky, BT et Amazon – mais DAZN a clairement l’intention de changer cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que garantir ces «droits locaux» était un objectif réalisable, Mayer a répondu: «Oui, je pense que nous sommes en mesure de le faire. Nous avons le capital pour le faire, et Len Blavatnik s’y est engagé. Et ça va marcher.

«C’est un volant qui arrive. Une fois qu’il commence à tourner, vous pouvez créer un élan.

. Le propriétaire de DAZN, Len Blavatnik, a une valeur nette de 32,3 milliards de dollars, selon Forbes

«Vous obtenez les droits, vous obtenez les abonnés, vous vous mettez dans la position que vous devriez raisonnablement être la personne qui peut payer plus que le deuxième plus offrant la prochaine fois.

«Ce que ESPN a fait dans le commerce de gros, c’est ce que nous allons faire dans le commerce de détail. ESPN a fait ça aux gars de la télévision payante. ESPN a acheté des droits, ils ont facturé plus, ils ont acheté plus de droits.

«Vous pouvez recréer cela avec des droits locaux sur les marchés locaux. Et je pense que c’est ce que nous allons faire.

. Mayer a déjà travaillé sur ESPN + et TikTok

Et enfin, concernant l’avenir de DAZN en Amérique, Mayer a conclu: «Il est concevable, à l’avenir, en théorie, que DAZN puisse faire des percées ici.

«Je pense simplement que pour le moment et à moyen terme, nous devons vraiment nous concentrer sur l’Europe et l’Asie.

«C’est là que se trouve le territoire fertile, principalement.»