Netflix offre déjà un support pour l’audio spatial sur iPhone et iPad bien qu’il ne fonctionne avec aucun casque | Divertissement

Après de nombreuses rumeurs, l’audio spatial arrive officiellement sur Netflix et le fait avec certaines limitations qui empêcheront son utilisation par tous les utilisateurs.

L’audio spatial est arrivé sur l’iPhone et l’iPad comme une grande surprise pour les utilisateurs les plus exigeants en termes de qualité audio et d’expérience d’écoute. La nouvelle expérience plus immersive avec la possibilité d’offrir un son surround à 360 degrés est utilisée à la fois dans la musique et lors de la consommation de films ou de séries.

Ce dernier est exactement ce que Netflix a annoncé ces dernières heures. Cette plate-forme de contenu en streaming à la demande a confirmé qu’elle prend désormais en charge l’audio spatial d’Apple.. La compatibilité est une bonne nouvelle pour les personnes qui utilisent ces appareils pour regarder des séries sur des trajets en train ou en bus.

Ce qui se passe, c’est que l’audio spatial d’Apple n’est compatible avec aucun casque, en fait, il n’est compatible qu’avec les écouteurs de ceux de la pomme. Lors du lancement et de l’annonce de cette nouvelle fonctionnalité audio, il y a eu beaucoup de critiques car, par exemple, ses écouteurs plus chers ne prenaient pas en charge la sortie audio spatiale..

Oui, les AirPods Max n’avaient pas cette fonction de sortie. Mais après les plaintes, Apple a décidé de les inclure avec une liste d’appareils Beats. À l’heure actuelle, les appareils compatibles sont AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro.

Donc, pour profiter de Netflix avec un son spatial, vous devez avoir l’un de ces écouteurs. La vérité est qu’avoir une technologie aussi intéressante qui peut élever l’expérience lorsque vous regardez un film est quelque chose de positif, mais en même temps en limitant tellement leur compatibilité, seuls quelques-uns pourront profiter pleinement de l’audio spatial.

De plus, si vous répondez à toutes les exigences matérielles, il existe encore un obstacle supplémentaire, à savoir le logiciel. Pour pouvoir utiliser l’audio spatial L’iPhone ou l’iPad doit être dans une version spécifique, pour le smartphone Apple cette version est iOS 14 et pour la tablette Apple la version est iPadOS 14.