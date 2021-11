Netflix offre un premier aperçu de la saison 4 de «Cobra Kai» avant la première de décembre

Cobra Kai La saison 4 sera diffusée le 31 décembre et Netflix offre un premier aperçu de la nouvelle saison. Le service de streaming a publié des photos de la quatrième saison, qui comprend Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) unissant leurs forces pour vaincre John Kreese (Martin Kove). Une autre photo publiée par Netflix est celle de Kreese en train de parler à Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

« Préparez-vous, car la saison 4 est notre plus grosse à ce jour », ont déclaré à PEOPLE les scénaristes et producteurs exécutifs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. « Avec de nouvelles alliances, de nouveaux étudiants, de nouveaux conflits et le retour d’un personnage de franchise légendaire, c’est le jeu de n’importe qui. Attachez-vous pour une course folle en route vers le 51e tournoi annuel All Valley ! »

(Photo : Netflix)

La saison 4 de Cobra Kai sortira près d’un an après l’arrivée de la saison 3 sur Netflix. Les deux premières saisons ont été diffusées pour la première fois sur YouTube, mais l’émission a été transférée sur Netflix avant la sortie de la saison 3. Cobra Kai est une suite de la franchise de films The Karate Kid. Dans les films, Daniel était le protagoniste tandis que Johhny était le protagoniste principal du premier film.

« La saison 4 trouve les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang unissant leurs forces pour vaincre Cobra Kai au tournoi de karaté All Valley Under 18 … et celui qui perd doit raccrocher son gi », indique le synopsis officiel. « Alors que Samantha et Miguel tentent de maintenir l’alliance du dojo et que Robby fait tout à Cobra Kai, le sort de la vallée n’a jamais été aussi précaire. Quels sont les tours que Kreese a dans sa manche? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer leur hache de guerre de plusieurs décennies pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le visage du karaté dans la vallée ? »

(Photo : Netflix)

Plus tôt cette année, PopCulture.com a parlé à Jacob Bertrand qui joue Hawk dans Cobra Kai. Il a dit qu’il est maintenant dans les arts martiaux depuis qu’il a rejoint la série. « J’ai recommencé à faire du Muay Thai et plus de jiu-jitsu brésilien », a déclaré Bertrand à PopCulture. « Je me suis vraiment intéressé à l’UFC et au MMA pendant l’intersaison parce que nous sommes tout le temps avec beaucoup de cascadeurs et qu’ils sont super dedans. Rien qu’en m’associant avec eux, j’y suis un peu entré. J’aime être actif et martial les arts sont quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. »