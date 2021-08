Netflix organise un événement mondial pour les fans avec plus de 70 films et séries ⋆ 10z viral

Netflix a officiellement annoncé le lancement de son tout premier événement mondial de fans appelé Tudum, qui est un événement virtuel de trois heures mettant en vedette les plus grandes stars et créateurs du streamer du monde entier. Il est prévu de commencer à diffuser le samedi 25 septembre à 9 h HNP/12 h HNE/16 h GMT/1 h JST et KST, qui sera diffusé sur les chaînes de médias sociaux de Netflix dans le monde entier, notamment YouTube, Twitter et Twitch.

L’annonce est également venue avec la sortie du premier Tudum teaser que vous pouvez consulter ci-dessous, mettant en vedette Henry Cavill, Idris Elba, Regina King, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson John Cho, et plus encore alors qu’ils invitent les fans pour une journée passionnante pleine d’exclusivités et de premiers regards.

Il n’y a qu’un seul endroit pour voir vos stars préférées révéler les premiers aperçus exclusifs des plus grandes émissions et films de Netflix… #TUDUM: Un événement mondial pour les fans arrive le 25 septembre pic.twitter.com/moXnYqtxOD – Netflix (@netflix) 25 août 2021

Tudum : un événement mondial pour les fans de Netflix devrait présenter plus de 70 films et séries, y compris certaines des émissions préférées des fans du streamer qui devraient revenir avec de nouvelles saisons telles que Choses étranges, Éducation sexuelle, Bridgerton, Le sorceleur, La Casa De Papel (Vol d’argent), Cobra Kai, et L’Académie des Parapluies, ainsi que des films à succès très attendus comme Avis rouge, Plus ils tombent, Ne cherchez pas, et plus. Il comprendra également certains de leurs spectacles tant attendus tels que les adaptations de séries en direct de Cowboy Bebop, et Les Marchand de sable.

L’événement de trois heures organisera des panels interactifs et des conversations avec des créateurs et des stars de Netflix, où ils donneront aux fans des nouvelles importantes, des premiers regards, de nouvelles bandes-annonces et des clips exclusifs. La liste complète des films et émissions Netflix qui seront présentés comprend :

· Aggretsuko / アグレッシブ烈子

· A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる

· A Traves De Mi Ventana

· Arcane

· Armée de voleurs

· Crabe noir

· Grande bouche

· Bridgerton

· Lumineux : Samurai Soul / : サムライソウル

· Contusionné

· L’homme aux marrons

· Cobra Kai

· Colin en noir et blanc

· Cowboy Bebop

· La Couronne

· Oscuro Deseo

· De Volta Aos 15

· Ne cherchez pas

· Emilie à Paris

· Extraction

· Trouver Anamika

· Le sol est en lave

· Plus ils tombent

· Enfer / 지옥

· Heeramandi

· Ressources humaines

· Intercepteur

· Travail intérieur

· La Casa De Papel

· La vieille garde

· Ozark

· Maldives

· Mon nom / 네임

· Nouveau Monde / 신세계로부터

· Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編

· Rebelle

· Ritmo Salvaje

· Avis rouge

· L’homme de sable

· Éducation sexuelle

· La mer silencieuse / 바다

· Soja Georgina

· Choses étranges

· Super escrocs / スーパー・クルックス

· Ultraman

· L’Académie des Parapluies

· Vikings : Valhalla

· Le sorceleur

· Le sorceleur : Origine du sang

· Jeune, célèbre et africain

En plus de l’événement principal en direct, il y aura des pré-émissions spéciales mettant en lumière des séries et des films de Corée du Sud et d’Inde ainsi que du contenu d’animation passionnant qui débutera à 5h PST / 8h EST / 12h GMT / 21h JST et KST sur des canaux spécifiques.