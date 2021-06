Netflix ouvrira une installation de post-production en propriété exclusive à Mumbai d’ici juin 2022

L’installation comprendra 40 salles de montage hors ligne conçues comme un environnement flexible, collaboratif et inspirant pour les showrunners, réalisateurs, monteurs et concepteurs sonores afin de créer leur meilleur travail.

La plate-forme de streaming vidéo Netflix prévoit d’ouvrir sa première installation de post-production en propriété exclusive à Mumbai d’ici 2022. Il s’agirait de la première installation de post-production en pleine propriété, en direct et à service complet, et sera opérationnelle d’ici juin de l’année prochaine. L’installation comprendra 40 salles de montage hors ligne conçues comme un environnement flexible, collaboratif et inspirant pour les showrunners, réalisateurs, monteurs et concepteurs sonores afin de créer leur meilleur travail. « Nous sommes ravis que Mumbai abrite ce merveilleux espace créatif. Cela renforce notre engagement envers l’industrie indienne du divertissement alors que nous continuons à donner aux créateurs les meilleures ressources pour raconter de grandes histoires », a déclaré Vijay Venkataramanan, directeur de la post-production, Netflix India, dans un communiqué.

Selon Netflix, l’installation sera la pionnière des workflows avancés de gestion des médias qui permettront un partenariat transparent avec la communauté de post-production indienne. Depuis son lancement en Inde, la plate-forme de streaming a fait des incursions stratégiques sur la scène du divertissement et a déployé une programmation originale dans presque toutes les langues principales. Récemment, le streamer a dévoilé ses 41 titres indiens à venir sur sa plate-forme en 2021. «Notre objectif est de continuer à améliorer l’expérience globale de nos talents et partenaires de l’industrie, et de les doter des meilleures ressources pour raconter des histoires authentiques de la manière la plus engageante. Nous sommes dans un âge d’or du divertissement en Inde – c’est le meilleur moment pour être un créateur et un consommateur de grandes histoires », a révélé Netflix.

Netflix affirme avoir investi 3 000 crores de roupies dans la programmation locale en 2019 et 2020. Il a également lancé NetFX l’année dernière, une plate-forme qui permet à plusieurs artistes indiens de travailler sur des effets visuels pour des titres du monde entier. “Nous investissons dans les dernières technologies et le développement des compétences grâce à de multiples certifications et ateliers de formation en post-production, écriture de scénario et autres aspects de la production créative”, a souligné le géant du streaming.

