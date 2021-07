Netflix partage de nouvelles images et la date de sortie de The Witcher 2 – Chihuahua News – Entre les lignes

in

Netflix a partagé la date de sortie de la deuxième saison de The Witcher. La série mettant en vedette Geralt de Rivia reviendra sur les petits écrans le 17 décembre 2021. Parallèlement à la nouvelle, nous avons pu voir son affiche officielle, qui clarifie les intentions de l’équipe lors du transfert de l’aventure dans ce nouveau cadre.

“De nouvelles histoires, de nouveaux monstres et bien plus de chaos”, révèle le compte officiel de Netflix Espagne sur Twitter. Et c’est que le teaser que nous avons vu il y a quelques semaines n’est qu’un aperçu de ce qui nous attend dans sa période promotionnelle. Parallèlement à la nouvelle, la société de production a partagé deux nouvelles images.

Freya Allan (Ciri) et Paul Bullion (Lambert) apparaissent sur la scène enneigée ; dans le second, à la place, nous voyons le beau Dandelion joué par l’acteur Joey Batey. Les épées sont à nouveau levées.

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LE TOURNAGE DE THE WITCHER 2

Le tournage de la deuxième saison de la série The Witcher a débuté durant le mois de février 2020. Compte tenu des dates, le travail de production a été touché par les premiers effets du COVID-19. Un mois plus tard, ils ont dû arrêter de travailler en raison des nouvelles inquiétantes qui ont émergé.

Cependant, ce ne serait pas la seule fois où le travail serait paralysé. En novembre 2020, plusieurs positifs ont été détectés parmi les membres du tournage. Thue Rasmussen, qui joue Eskel, était l’un des acteurs testés positifs. Malgré les problèmes, l’œuvre sera prête pour sa première le 17 décembre. Bien qu’il va sans dire, vous devez avoir un abonnement Netflix actif au moment de la sortie afin de voir le matériel complet.

Source : Comme le Mexique