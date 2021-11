Netflix partage la bande-annonce finale de la production Cowboy Bebop – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Netflix a partagé une nouvelle bande-annonce pour leur prochaine production Cowboy Bebop, une pièce japonaise en direct de Shinichiro Watanabe.

La nouvelle bande-annonce montre un peu plus le parcours de Spike, Faye et Vicious à travers des scènes pleines de couleurs et beaucoup d’action. Les personnages commencent à interagir avec les paysages changeants et sont montrés en train de combattre différents ennemis tout en se poursuivant.

Netflix mise beaucoup sur cette version live-action de la mythique saga japonaise. La preuve en était qu’il était l’un des protagonistes de l’événement Tu-dum, dans lequel on pouvait voir les gros titres, pour lequel ils avaient le compositeur original de l’anime; en plus de la production de The Lost Session, un mini épisode qui sert d’introduction aux personnages.

Netflix a présenté la bande-annonce officielle de la série live-action de Cowboy Bebop. Photo : Spécial

Le casting est composé de John et Daniella Pineda, Mustafa Shakira, Elena Satine, Tamara Tunie et Mason Alexader Park.

Cowboy Bebop arrivera sur Netflix le 19 novembre avec dix épisodes pleins d’émotion à la manière de Watanabe.

Source : Cependant