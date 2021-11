Netflix partage l’affiche du dernier volet de La casa de papel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Netflix a partagé l’affiche officielle de la deuxième partie du cinquième et dernier volet de La casa de papel, la série espagnole la plus réussie.

Par ailleurs, le service VOD a également diffusé le making of de la première partie de l’ultime saison de la série, dans laquelle ses protagonistes évoquent leur expérience dans la fiction.

Selon le synopsis officiel « dans les cinq derniers épisodes, Tokyo est mort et l’ennemi, blessé et plus redoutable que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Dans les heures les plus sombres, le groupe devra relever les plus grands défis : extraire l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer de quitter la Banque d’Espagne, entouré par l’armée et avec les yeux du monde sur elle. Tout serait plus facile si, au moins, le Professeur ne commettait pas la grosse erreur de sa vie. »

Le casting de La casa de papel 5 vol.2 est composé d’Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna et Najwa Nimri.

Source : Cependant