Netflix partage le premier teaser de son nouveau film d’animation The Witcher: Nightmare Of The Wolf

Des semaines après la toute première WitcherCon en ligne, Netflix a maintenant partagé une bande-annonce de son nouveau film d’animation The Witcher: Nightmare of the Wolf. Le film a été animé par Studio MIR et met en vedette une version plus jeune de Vesemir – la figure paternelle et mentor de Geralt.

Selon la showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, l’animation montre à quoi auraient ressemblé Kaer Morhen et une plus grande confrérie avant la version en direct de la saison deux de The Witcher. Et voici une description plus officielle de Netflix :

“Le monde de The Witcher s’étend dans cette histoire d’origine animée : avant Geralt, il y avait son mentor Vesemir – un jeune sorceleur captivant qui a échappé à une vie de pauvreté pour tuer des monstres contre de l’argent. Mais quand un nouveau monstre étrange commence à terroriser un royaume, Vesemir se retrouve dans une aventure effrayante qui l’oblige à affronter les démons de son passé.”

Ce nouveau film d’animation, comme indiqué dans la bande-annonce, sera diffusé exclusivement sur Netflix le 23 août de cette année. L’animation sera suivie de la deuxième saison de l’émission en direct le 17 décembre. Vous pouvez voir une bande-annonce complète dans notre article précédent.

CD Projekt Red a également confirmé à WitcherCon que The Witcher 3: Wild Hunt – Édition complète recevrait des DLC gratuits inspirés de la série The Witcher sur Netflix. Ce DLC sera disponible pour toutes les versions du jeu (y compris la Switch) et plus de détails seront bientôt partagés.

Que pensez-vous du premier regard sur le film d’animation The Witcher ? Regarderez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous.