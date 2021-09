Netflix partage les premières PHOTOS de la deuxième saison d’Emily à Paris – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

in

La plateforme de streaming Netflix a partagé, via ses réseaux sociaux, les premières images de la deuxième saison d’Emily à Paris 2, une série avec Lily Collins.

Dans le matériel, nous pouvons voir principalement le protagoniste, interagir avec certains des personnages du premier opus. Et ce qui frappe le plus, ce sont les tenues qu’Emily porte et les scénarios parisiens qui sont présentés.

“Les matins sont mieux appréciés avec un croissant et la première séquence de la saison 2 d’Emily à Paris”, a écrit Netflix dans la légende.

Il n’y a pas encore de date de sortie, mais le géant du streaming devrait donner un autre aperçu ce samedi, à travers l’événement mondial Tudum.

C’était en mai de cette année que le tournage a commencé, on sait donc que la société a travaillé dur pour le lancement de cette saison.

Source : Cependant