Netflix partage un catalogue de 10 films qui ont balayé

Netflix partage le catalogue de 10 films qui ont balayé | Instagram

La personne en charge de la direction exécutive de Netflix également connue sous le nom de CEO (Chief Executive Officer) a partagé les noms des 10 films qui ont le plus balayé la plateforme.

Le contenu qui a été publié sont des œuvres originales de Netflix Apparemment, cela donne donc encore un plus à ce top 10, ce qui vous intéressera sûrement de le savoir immédiatement.

Probablement certains des noms films que vous trouverez sur la liste, vous les avez déjà entendus mentionnés à plusieurs reprises, du fait qu’ils ont été nominés pour un prix ou en raison de l’intense publicité qui a été faite peu de temps avant leur lancement.

Depuis quelques années, la plateforme est la plateforme préférée des internautes, malgré une concurrence constante avec d’autres plateformes numériques.

Le PDG de la société a partagé cette information lors d’une conférence avec Vox Media, les films d’action et les films d’amour étant ceux qui dominent la préférence des utilisateurs abonnés à Netflix.

Afin de connaître les données exactes à cette occasion, le temps pendant lequel ils regardaient ledit film a été pris en compte, car avant d’ouvrir le site et de durer au moins deux minutes cela comptait déjà, alors maintenant ils ont vraiment pris en compte le temps qui a été investi pour voir ledit film.

Ces films ont accumulé plus d’heures de visionnage en Netflix Parmi les utilisateurs enregistrés, la romance et l’action sont ce que l’on aime le plus, au moins 7 sur 10 dans la liste suivante appartiennent à ce genre.

1

Nichoir : aveugle

Ce film avec Sandra Bullock et sorti le 14 décembre 2018 totalise 282 millions d’heures de visionnage.

Le genre est terro/science-fiction et dure 2 heures avec 4 minutes au total.

2

Râteau Tyler

Mettant en vedette Chris Hemsworth est du genre action / suspense et a une durée de 1 heure et 56 minutes, la traduction du titre pour l’Amérique latine est “Rescue Mission”.

En deuxième position, il totalise 231 millions d’heures de visionnage et est sorti le 24 avril 2020.

3

L’Irlandais

L’un des films réalisé par Martin Scorsese sorti en 2019, avec Robert De Niro, Al pacino et Joe Pesci, dure 3 heures et demie.

Les heures de reproduction de ce projet sur Netflix sont de 215 millions au total, le genre est crime/drame

4

La cabine des baisers 2

L’un des couples qui a le plus surpris était celui composé de Joey King et Jacob Elordi qui sont devenus des petits amis après avoir joué dans le premier film.

Avec 209 millions d’heures de visionnage, ce film de genre romantique sorti en 2018 est devenu le favori de millions de personnes.

5

Équipe 6

Issu du genre action / suspense, ce film avec Ryan Reynolds est sorti le 10 décembre 2019.

Il compte actuellement 205 millions d’heures de visionnage.

6

Spenser Confidentiel

Avec 197 millions d’heures de visionnage, ce film d’action/crime dure une heure et 51 minutes.

Sa date de sortie était le 6 mars 2020 et le casting comprend : Mark Wahlberg, Winston Duke et Iliza Shlesinger.

7

Enola Holmes

La belle Millie Bobbye Brown a eu l’occasion de travailler aux côtés d’Henry Cavill, le lancement a eu lieu le 23 septembre 2020.

Ce film mystère / aventure dure 190 millions d’heures.

8

Armée de la mort

Avec 187 millions d’heures jouées, ce film d’horreur/action intense est sorti le 21 mai 2021, bien que plus récemment il ait réussi à entrer dans le top 10.

Il met en vedette Dave Bautista et Ella Purnell.

9

La vieille garde

Dès son lancement, ce film a immédiatement attiré l’attention, notamment grâce à la participation de Charlize Theron.

Avec 186 millions d’heures, c’est un autre des films qui est entré dans le top 10, c’était quelque chose d’attendu compte tenu de la popularité qui a commencé à avoir depuis son lancement.

dix

Mystère à bord

En dernier lieu se trouve ce film avec 170 millions d’heures, ce film comédie/mystère mettant en vedette Jennifer Aniston et Adam Sandler.

Il est sorti le 14 juin 2019 et dure une heure et 37 minutes.