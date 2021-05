Netflix partagera de nouveaux détails sur ses plus grands spectacles lors de la “ Geeked Week ” en juin – .

Le plus grand service de streaming au monde est à deux semaines du lancement de quelque chose qu’il n’a jamais essayé auparavant.

“Geeked Week” est le nom d’un nouvel événement virtuel d’une semaine dans le style d’un mini Comic-Con que Netflix prévoit de lancer à partir du 7 juin. Au cours de cette semaine, Netflix espère rassembler le communautés de fans associées à certaines des plus grandes propriétés originales du streamer, y compris des émissions comme Stranger Things et The Witcher ainsi que des films originaux de Netflix comme The Old Guard.

Lors de la première édition de l’événement, Netflix a expliqué dans une annonce lundi, sera également rempli de nouvelles exclusives liées à Netflix, ainsi que de «nouvelles bandes-annonces, de l’art en direct, des drop-ins de vos stars préférées et bien plus encore sur tous vos Netflix préférés. séries et films. » Mieux encore, ajoute le streamer, «l’événement de cinq jours est entièrement virtuel et entièrement gratuit, vous pouvez donc participer à l’action quand vous le souhaitez, où que vous soyez dans le monde.»

À mesure que la date de l’événement approche, Netflix dit qu’il partagera plus de détails sur la façon de regarder et quand se connecter. Pour l’instant, les fans sont encouragés à ajouter GeekedWeek.com à leurs favoris et à suivre les canaux sociaux de Netflix (sur Twitter, Instagram, Twitch , et Facebook) pour les derniers détails.

Marquez vos calendriers pour #GeekedWeek! Du 7 au 11 juin, @NetflixGeeked sera EN DIRECT avec de grandes nouvelles, des premiers regards passionnants et plus encore des émissions et des films que vous aimez. pic.twitter.com/OX6udT7t13 – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 24 mai 2021

Nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner, cependant, que s’il s’agit d’un événement amusant et informatif pour les fans de Netflix, Geeked Week ne fera que rendre cette période de cinq jours encore plus chargée pour ceux d’entre nous qui couvrent la grande nouvelle de la semaine. L’événement de Netflix a lieu la même semaine qu’Apple, par exemple, démarre avec la WWDC – qui est l’événement annuel des développeurs du fabricant d’iPhone qui comprendra un discours liminaire du PDG Tim Cook diffusé depuis Apple Park. Une édition virtuelle de l’événement commercial E3 de l’industrie du jeu vidéo est également prévue pour le 12 juin.

Il est également certainement intéressant de voir que Netflix veut essayer quelque chose comme ça, à un moment où le streamer a plus de concurrence que jamais de la part de HBO Max à Disney + et tant d'autres services de streaming qui sont maintenant à bout de souffle. C'est peut-être pourquoi Netflix flirterait également avec une expansion dans une toute nouvelle catégorie de contenu – les jeux vidéo, entre autres. Selon un rapport de The Information, Netflix a commencé à chercher un cadre qu'il peut embaucher pour diriger une expansion dans les jeux vidéo, et cela semble être plus qu'une idée approximative pour le moment. C'est parce que Netflix a en fait commencé à parler à des «cadres chevronnés de l'industrie du jeu» de la possibilité de lancer quelque chose comme Apple Arcade.