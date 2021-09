Netflix “penserait” à un rachat de la Formule 1

Netflix n’exclut pas d’essayer d’obtenir les droits commerciaux de la Formule 1 après le succès de leurs docuseries Drive to Survive.

Aimez-le ou détestez-le, Drive to Survive a attiré un nouveau public plus jeune vers la F1 au-delà de sa portée normale, étant particulièrement populaire en Amérique.

Cela pourrait donc être perçu comme une étape naturelle – bien qu’ambitieuse – pour la plateforme Netflix, sur laquelle elle est affichée, de lancer un rachat de la Formule 1 et de faire sa première entrée dans l’arène du streaming sportif en direct, ce qu’elle a piloté. clair à ce jour.

La raison, selon Reed Hastings, leur PDG, est qu’ils sont tous axés sur “le divertissement, pas le journalisme”, et ils préfèrent avoir un contrôle total sur ce qui est diffusé.

C’est le cas de ‘Drive to Survive’, dans lequel une équipe de tournage accompagne une équipe, un pilote ou une personnalité du sport et le contenu est ensuite édité pour couper la meilleure offre possible pour les téléspectateurs. Une quatrième série, couvrant la saison 2021, est actuellement en préparation.

Néanmoins, une offre de Netflix pour prendre le contrôle total de la F1 de Liberty Media à l’avenir n’est pas complètement exclue.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

“Avec les émissions sportives, nous n’avons aucun contrôle sur la source”, a déclaré Hastings lors d’une interview avec Der Spiegel.

« Nous ne possédons pas la Bundesliga, qui peut conclure des accords avec qui elle veut. Mais ce type de contrôle serait un pré-requis pour que nous puissions proposer à nos clients une offre sécurisée.

« Il y a quelques années, le [commercial] les droits de la Formule 1 ont été vendus. À ce moment-là, nous n’étions pas parmi les soumissionnaires. Aujourd’hui, nous y penserions.

Il existe un précédent avec des services de streaming acquérant des droits sportifs en direct, car Amazon a obtenu un football et un tennis de haut niveau sous la forme de la Premier League (matchs sélectionnés) et de l’US Open, mais pas en ce qui concerne une organisation entière.

Cependant, Hastings a admis que cela représenterait un changement radical par rapport au modus operandi de Netflix, qui se résume à leur idéologie consistant à fournir des divertissements qui plaisent à une population mondiale.

“Les informations sont par nature politiques, et elles varient considérablement d’un pays à l’autre”, a déclaré Hastings.

« Il est difficile de produire des informations en tant qu’entreprise opérant à l’échelle mondiale sans se faire des ennemis. C’est beaucoup plus facile pour d’autres qui ne s’adressent qu’à un marché régional.

« De plus, nous faisons du divertissement et non du journalisme, qui devrait avoir certaines normes et suivre des directives éthiques. Nous gardons également les mains éloignées du sport en direct. »

Verdict PlanetF1