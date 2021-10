Netflix perd 3 grands films d’animation de Dreamworks

Septembre a été un mois triste pour les fans d’animation sur Netflix. Le service de streaming a perdu trois des plus grands titres Dreamworks de son catalogue – Turbo, Kung Fu Panda et Kung Fu Panda 2. Les trois films sont désormais diffusés ailleurs, mais ceux qui les avaient dans leur file d’attente Netflix n’ont malheureusement pas de chance.

Turbo a quitté Netflix le samedi 11 septembre, tandis que Kung Fu Panda et Kung Fu Panda 2 sont tous deux partis le jeudi 30 septembre – à la fin du mois. Rassurez-vous, les fans peuvent toujours profiter de la série originale Netflix Turbo Fast, Kung Fu Panda: Awesome Secrets Collection et Kung Fu Panda: Secrets of the Scroll. Cependant, à certains égards, cela rend d’autant plus triste que les originaux eux-mêmes ont disparu. La liste complète des départs de septembre de Netflix est disponible ici.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Turbo est sorti en 2013, et il met en vedette Ryan Reynolds comme un escargot de jardin avec de grands rêves de devenir l’escargot le plus rapide du monde. Il réside à Los Angeles, en Californie, dans un jardin de tomates ordinaire, où il souhaite devenir le plus grand coureur de tous les temps. Malheureusement, les autres escargots sont beaucoup plus prudents que lui, alors ses rêves sont souvent moqués.

Les autres stars du film incluent Paul Giamatti, Michael Peña, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Michelle Rodriguez et Samuel L. Jackson. Il a été réalisé et co-écrit par David Soren, qui partage le crédit du scénario avec Darren Lemke et Rober Siegel. Le film était considéré comme un succès général à l’époque, et maintenant que près d’une décennie s’est écoulée depuis sa sortie, son héritage est mis à l’épreuve.

Pendant ce temps, Kung Fu Panda a fait ses débuts en 2008 avec Jack Black dans le rôle de Po, un panda géant maladroit mais enthousiaste avec une envie d’apprendre tous les arts martiaux qu’il peut. Tous les personnages sont des animaux anthropomorphes originaires de Chine, dont le panda roux Master Shifu (Dustin Hoffman), Master Tigress (Angelina Jolie), Master Mantis (Seth Rogen), Master Viper (Lucy Liu), Master Crane (David Cross), Master Le singe (Jackie Chan) et le léopard des neiges Tai Lung (Ian McShane).

Kung Fu Panda a eu suffisamment de succès pour gagner deux suites en plus des retombées énumérées ci-dessus. Le troisième film n’est pas sur Netflix maintenant et ne sera pas ajouté même si les deux autres partent.

Au moment d’écrire ces lignes, Turbo ne diffuse nulle part ailleurs que Netflix, donc si vous manquez la date limite du 11 septembre, vous devrez l’acheter ou le louer sur un magasin numérique. Kung Fu Panda est également diffusé sur Peacock pour le moment, tandis que Kung Fu Panda 2 est diffusé sur Peacock et sur IMDbTV, où il est diffusé avec des publicités.