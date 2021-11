Netflix perd ce thriller psychologique captivant ce mois-ci

L’une des réalités malheureuses d’avoir un compte Netflix est que, à l’exception du contenu original du streamer, les émissions et les films tiers qu’il autorise vont et viennent constamment du service. Parfois, cela signifie que le streamer dit au revoir aux favoris des fans – comme Broadchurch, la série policière britannique sublimement fantastique quittant Netflix plus tard ce mois-ci.

Ce chef-d’œuvre de trois saisons, acclamé par la critique, diffusé à l’origine sur la chaîne britannique ITV comprend huit épisodes par saison. Cela signifie qu’il y a un total de 24 épisodes qui sont tous disponibles sur Netflix, du moins pour le moment. Cependant, une annonce sur la page de destination Netflix de l’émission indique clairement que le temps presse pour tous ceux qui veulent toujours se gaver de cette série. C’est parce que le dernier jour où il sera disponible pour regarder sur Netflix aux États-Unis est le 26 novembre.

Dans le même ordre d’idées, nous avons préparé un article séparé avec un aperçu plus complet des différentes émissions et films quittant Netflix en novembre, et il est disponible ici.

Remorques Broadchurch

Ci-dessous, en attendant, vous trouverez des bandes-annonces intégrées pour les saisons de Broadchurch que vous pouvez toujours vous gaver sur Netflix (pour l’instant).

Bien que nous ayons noté que le 26 novembre est la date après laquelle Broadchurch quitte Netflix, la date à garder vraiment à l’esprit est le 30 novembre. C’est alors que 22 titres différents disparaissent du catalogue Netflix aux États-Unis. Certains d’entre eux incluent School of Rock, Pineapple Express, Million Dollar Baby et six saisons de Glee.

« L’affaire mystérieuse »

En attendant, si vous n’avez pas encore vérifié Broadchurch et que vous souhaitez le faire avant la fin du temps imparti ? Voici quelques choses à savoir sur cette série britannique.

Ses stars incluent deux des meilleurs acteurs du Royaume-Uni aujourd’hui, David Tennant et Olivia Coleman. « Après qu’un jeune garçon a été assassiné dans la petite ville balnéaire de Broadchurch », lit-on dans la description officielle de Broadchurch Netflix, « les détectives locaux Ellie Miller et Alec Hardy sont chargés de l’affaire mystérieuse. »

L’émission a obtenu des scores presque parfaits de la part du public et des critiques sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Il a actuellement une note de 92% des critiques et du public. Lentement, explique la description de la série par Rotten Tomatoes, « des membres de la communauté de Broadchurch sont entraînés dans l’enquête (sur le meurtre), un ingénieur en téléphonie attirant une grande attention lorsqu’il admet avoir un lien particulier avec l’affaire. Tout en faisant face à tant d’attention importune, la famille (du garçon assassiné) essaie de faire face à son chagrin. Lorsqu’un suspect est nommé et inculpé, le procès qui s’ensuit voit l’accusé promettre d’exposer davantage de secrets des habitants de la ville.

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs spectacles à émerger du Royaume-Uni de mémoire récente. Et, encore une fois, il ne vous reste qu’un peu plus de trois semaines pour le vérifier sur Netflix. Si vous êtes aux États-Unis, c’est.