Netflix perd un élément essentiel du vrai crime cette semaine

La bibliothèque de vrais crimes de Netflix est sur le point de devenir un peu plus petite avec le départ prochain d’un titre de base. Lorsque Netflix a dévoilé ses prochains titres de décembre 2021 fin novembre, il a également publié ses titres sortants, révélant que Forensic Files Collections 1-9 quittera la plate-forme le vendredi 31 décembre. Les 376 épisodes du hit true-crime les séries actuellement disponibles sur Netflix sont malheureusement sur le point de partir.

Initialement connu sous le nom de Medical Detectives et présenté pour la première fois sur TLC en 1996, Forensic Files examine comment les détectives et les techniciens de laboratoire utilisent la science médico-légale pour résoudre des crimes violents, des accidents mystérieux et des épidémies. La série a été produite par le créateur Paul Dowling et sa société de production Medstar Television et s’est terminée en 2011 après 406 épisodes et 14 saisons. Forensic Files, cependant, a continué à vivre avec des rediffusions sur HLN et avec des épisodes disponibles en streaming sur Netflix, où il est devenu la pierre angulaire du contenu de véritable crime du streamer.

Forensic Files s’est avéré être un vrai titre criminel si populaire qu’en 2019, il a été annoncé que Forensic Files serait relancé avec de nouveaux épisodes à diffuser sur HLN. Forensic Files II a été créé en février 2020, marquant non seulement la meilleure série originale de HLN à ce jour, mais devenant également la meilleure performance du réseau en 20 ans. Peu de temps après sa première, la série a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires de 16 épisodes.

Alors que Forensic Files quitte Netflix, il ne disparaîtra pas entièrement des écrans de télévision. HLN diffuse toujours des rediffusions d’épisodes et Hulu abrite actuellement les saisons 7-14. Forensic Files II, quant à lui, est disponible en streaming sur HBO Max. La raison du départ de l’émission de Netflix n’est pas claire, bien qu’elle soit probablement due à l’expiration d’un accord de licence.

Bien que Forensic Files soit un incontournable du catalogue de vrais crimes de Netflix depuis des années maintenant, et son départ va sûrement bouleverser quelques fans, le streamer dispose d'une bibliothèque de vrais crimes bien fournie. Au cours des derniers mois et années, le streamer a fait une percée dans le vrai genre du crime avec sa propre série originale sur le vrai crime, y compris Abducted in Plain Sight, Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes et Don't F ** k avec Cats, avec l'un de ses titres les plus récents, Catching Killers, prenant d'assaut les médias sociaux et même pénétrant dans le Top 10 de Netflix.