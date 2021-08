Netflix perd un film d’horreur très apprécié en septembre

Netflix renouvelle une grande partie de son contenu chaque mois, ce qui signifie que le service de streaming perd un film d’horreur très apprécié en septembre. Les abonnés ont maintenant jusqu’au 30 septembre pour regarder Insidious, un film terrifiant sur une famille qui pense que sa maison est hantée mais découvre bientôt que ce n’est pas sa maison qui est possédée. Les utilisateurs de Netflix qui souhaitent découvrir le festival de la peur surnaturelle ont un peu plus d’un mois pour le faire, avant qu’il ne quitte le streamer.

Insidious a été créé en 2010, réalisé par James Wan (Aquaman) à partir d’un scénario de Leigh Whannell (The Invisible Man). Les deux hommes avaient déjà lancé la franchise Saw, qui est devenue une série d’horreur à succès à part entière. Avec Patrick Wilson, Rose Byrne, Lin Shaye, Barbara Hershey et Ty Simpkins, Insidieux est également devenu un grand sien, gagnant près de 100 millions de dollars au box-office sur un budget de moins de 2 millions de dollars. Le film a également reçu une réponse assez positive de la part des critiques, avec le Consensus des critiques de Rotten Tomatoes : « Mis à part un acte final tremblant, Insidious est un manège à sensations très effrayant et très amusant dans une maison hantée. »

Une toute nouvelle franchise d’horreur a été déclenchée, alors qu’Insidious a donné naissance à une suite – Insidious: Chapter 2 en 2013 – et deux préquelles: Insidious: Chapter 3 (2015) et The Last Key (2018). Shaye est le seul acteur principal à apparaître dans les quatre films Insidious, car elle incarne Elise Rainier, une voyante qui tente d’aider ceux qui sont en proie à des esprits maléfiques. Whannell et Angus Sampson sont également présentés dans chaque film, jouant les rôles secondaires de l’équipe d’enquête paranormale de Rainier.

La franchise Insidious est sur le point de revenir, avec une suite sans titre en cours de développement. Le scénario est écrit par Scott Teems (Narcos : Mexique) à partir d’une histoire de Whannell. Fait intéressant, Wilson serait à bord pour réaliser le film, qui suivrait le personnage de Simpkins du premier film, un enfant possédé qui est maintenant adulte et se dirige vers l’université. Simpkins reprendra le rôle.

Pour tous ceux qui sautent sur Netflix pour ajouter Insidious à votre file d’attente avant qu’elle ne disparaisse, il existe quelques autres grands films d’horreur que vous voudrez peut-être consulter. À l’heure actuelle, Netflix a les deux premiers films Conjuring, The Ring, quelques films de la franchise Underworld et les deux films Strangers. Tous ces éléments seront finalement mélangés à partir de la bobine numérique de Netflix, alors diffusez-les pendant que vous le pouvez encore.