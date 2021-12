Netflix perd un film emblématique de Demi Moore cette semaine, et les abonnés n’ont plus que quelques heures pour le regarder avant qu’il ne disparaisse. Ghost – un drame romantique de 1990 avec Moore, Patrick Swayze et Whoopi Goldberg – quitte Netflix le vendredi 31 décembre, le réveillon du Nouvel An. Les fans ont encore le reste de la journée pour mettre en file d’attente le film emblématique, avant qu’il ne soit détaché de la bobine Netflix et ne parte éventuellement hanter un autre streamer.

Dans Ghost, Moore incarne Molly Jensen, une artiste dont le petit ami banquier, Sam Wheat, (Swayze) est assassiné lors d’une agression. Sam n’est pas complètement parti, cependant, car son fantôme reste car il a des affaires inachevées. Goldberg incarne Oda Mae Brown, une fausse médium qui a la capacité de voir l’apparition de Sam, et l’aide à contrecœur à résoudre les problèmes qui le maintiennent attaché au monde réel. Le film est souvent plus connu pour une scène torride où Swayze et Moore font de la poterie ensemble, leurs mains se mélangeant à l’argile de manière très sensuelle.

Les autres stars de Ghost incluent Tony Goldwyn, Vincent Schiavelli et Rick Aviles. Il a été réalisé par Jerry Zucker et écrit par Bruce Joel Rubin. Le film a été un énorme succès en salles, rapportant plus de 500 millions de dollars sur un budget de seulement 22 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus rentable de l’année. Il a également été un succès auprès des critiques et a remporté cinq nominations aux Oscars, dont deux : Meilleure actrice dans un second rôle pour Goldberg et Meilleur scénario – Écrit directement pour l’écran pour Rubin.

En 2013, Moore a réfléchi à la réalisation de Ghost et a déclaré à Glamour : « C’est choquant de penser que ce film a été réalisé il y a 25 ans et qu’il fait partie de quelque chose qui a eu la beauté de vraiment résister à l’épreuve du temps. J’essayais de pensez à ce que je pourrais partager avec vous que vous ne savez pas déjà, et je pensais être une jeune actrice et obtenir ce scénario que Joe Rubin avait écrit et le trouver si fascinant et différent. «

« C’est une histoire d’amour, et c’est un gars – un gars mort – qui essaie de sauver sa femme – et il y a une partie comique, mais vraiment, vraiment c’est une histoire d’amour, et j’ai pensé, Wow, c’est vraiment une recette pour le désastre « , a déclaré Moore en riant. « Ce sera soit quelque chose de vraiment spécial, vraiment incroyable, soit vraiment un échec absolu, et la beauté d’être au début de votre carrière, et il est important de se rappeler qu’à n’importe quelle étape de votre vie, prendre le risque est toujours là où le la récompense est, et je pense que la beauté de ce film est qu’aucun de nous ne le savait, et l’alchimie qui s’est produite avec Whoopi et Patrick, et notre monteur, Walter Murch, et Adam Greenberg, notre DP, c’était juste magique. Ce qui est intéressant, c’est que j’ai appris une très grande leçon sur ce film, c’est que je suis allé le voir et tout le monde a été ému. »