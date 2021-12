Netflix perd un grand film de Noël ce soir

Une comédie romantique de Noël bien-aimée quitte Netflix mardi, juste au moment où la saison des vacances commence. Le favori des fans de 2006, The Holiday, semble avoir une date d’expiration, bien qu’il ne figurait pas dans les listes habituelles de « départ ce mois-ci ». Les fans qui espéraient diffuser le film cette année n’ont plus qu’une nuit.

The Holiday est une comédie romantique de 2006 avec Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black. Il a été écrit et réalisé par Nancy Meyers, et il s’articule autour de deux femmes épuisées par leur drame romantique à la recherche d’un moyen de s’évader pour les vacances. Iris (Winslet) vit à Londres tandis qu’Amanda (Diaz) vit à Los Angeles, et elles se retrouvent en ligne dans le cadre d’un programme « d’échange de maison » et décident d’échanger leurs maisons pendant deux semaines. Amanda tombe alors amoureuse de l’éditeur de livre d’Iris qui est joué par Law, tandis qu’Iris tombe progressivement amoureuse de Miles, joué par Black.

Dans l’ensemble, le film est un avant-goût pittoresque de Noël avec une touche romantique. Il a été bien accueilli à son époque et on s’en souvient avec émotion. Il a été considéré comme un succès commercial, ouvrant au n ° 3 au box-office en 2006 et gagnant suffisamment d’argent pour être le douzième film le plus rentable d’une réalisatrice dans les années 2000, selon un rapport d’Indie Wire.

Pourtant, un examen plus approfondi de The Holiday révèle quelques défauts. Le film a un score moyen de 5,7 sur 10 parmi les critiques de cinéma selon Rotten Tomatoes. Le « consensus critique » y lit: « Bien que ce soit certainement doux et même quelque peu touchant, The Holiday est si parfaitement prévisible que le public peut finir par opter pour une heure de départ anticipée. »

Cela étant dit, de nombreux critiques ont avoué que c’était ce qu’ils attendaient et même espéraient du film, il n’y a donc aucune honte à s’en tenir à une formule éprouvée. En fait, dans cette formule, beaucoup de gens pensent que The Holiday fait des choses intéressantes. Beaucoup louent l’alchimie entre Winslet et Black en particulier. Malheureusement, le critique Rex Reed du New York Observer a semblé toucher une corde sensible dans son évaluation selon laquelle la fin « diminue[es] beaucoup de bonnes intentions du film. »

Quiconque espère le vérifier par lui-même ou revisiter un ancien favori ferait mieux d’agir rapidement. Selon Netflix, The Holiday quittera son catalogue le mercredi 1er décembre. Après cela, vous pourrez diffuser le film avec un abonnement à Hulu, ou le trouver dans la plupart des grands magasins SVOD pour le louer ou l’acheter.