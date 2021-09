Netflix Pokemon Movie est livré avec des monstres gratuits dans Sword, Shield

La vie dans la jungle, je suis loin de nulle part. Seul comme Tarzan boy.Gif : The Pokémon Company / Kotaku

Sorti au Japon en décembre dernier après un bref retard de covid-19, le 23e film des 25 ans d’histoire de Pokémon fait ses débuts mondiaux le 8 octobre sur Netflix. Pour célébrer la sortie de Pokémon: Secrets Of The Jungle, The Pokémon Company offre Dada Zarude et Shiny Celebi, tous deux présentés dans le film, dans Pokémon Sword and Shield.

Pokémon: Secrets Of The Jungle est essentiellement un récit de Tarzan. Au fond de la forêt d’Okoya vit un jeune garçon nommé Koko. Élevé par l’un des Zarude ressemblant à des singes, Koko est convaincu qu’il est lui-même un Zarude. La vision du monde et la perception de soi de Koko sont brisées par une rencontre fortuite avec Ash et Pikachu, ce qui laisse l’enfant sauvage se demander exactement ce qu’il est. Puis une sorte de danger menace la forêt, et les liens des humains et des Pokémon sont mis à l’épreuve.

Si je devais deviner la fin, je dirais que la forêt brûle alors jusqu’au sol et nous apprenons tous une leçon importante sur Ash et Pikachu laissant assez bien seuls. À en juger par la première bande-annonce, je suis probablement très, très loin de la cible.

Nous le saurons à coup sûr le 8 octobre, lorsque nous regarderons le nouveau film avec deux nouveaux Pokémon distribués pour Pokémon Sword and Shield pour les débuts du film. Les entraîneurs intéressés à obtenir leurs Pokéballs sur Dada Zarude et Shiny Celebi n’ont qu’à s’inscrire au Club des entraîneurs avant le 25 septembre. Les deux monstres de poche arriveront via un code électronique le 7 octobre, juste à temps pour que vous puissiez regarder le nouveau film ensemble.

Les joueurs de Pokémon Go doivent garder un œil sur les promotions spéciales ainsi que la date de lancement approche. Les fans sont invités à charger le site Web officiel du film et à s’asseoir et à regarder jusqu’à ce qu’il sorte.