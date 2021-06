Netflix pour Android ne vous fait plus attendre pour regarder des émissions pendant qu’elles téléchargent

Netflix déploie enfin la possibilité de regarder des films et des émissions partiellement téléchargés sur son application mobile. Cette fonctionnalité devrait être utile au cas où votre téléchargement ne serait jamais terminé en raison d’un forfait de données maximal ou d’un Wi-Fi irrégulier. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient attendre qu’un film ou une émission soit complètement téléchargé sur leur appareil pour commencer à le regarder.

Keela Robison, vice-présidente, Innovation produit chez Netflix, a écrit dans un article de blog :

Qu’il s’agisse d’un long vol ou d’un trajet prolongé, les séries et les films téléchargés peuvent rendre n’importe quel moment en déplacement plus divertissant. Nous connaissons donc la déception lorsque vous réalisez que votre téléchargement n’est jamais terminé à cause d’un wifi peu fiable ou d’un forfait de données au maximum. C’est pourquoi nous avons amélioré l’expérience de téléchargement de Netflix afin que vous puissiez maintenant commencer à regarder The Mitchells vs The Machines ou le prochain épisode de Luis Miguel – The Series même si le téléchargement n’est pas terminé.