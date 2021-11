Netflix pour iOS ajoutera une fonction de clip court de type TikTok pour les enfants

Un nouveau rapport de Bloomberg montre que Netflix déploie une fonctionnalité de type TikTok destinée aux enfants, qui serait « sa dernière tentative pour attirer les jeunes téléspectateurs sur sa plate-forme ». Cette fonctionnalité a été découverte par le développeur iOS Steve Moser dans le code de l’application, puis confirmée par Bloomberg News après avoir parlé avec Netflix.

La fonction « Clips pour enfants », apparaissant sur l’application iOS de Netflix, affichera de courtes vidéos de la bibliothèque existante de programmes et de films pour enfants de la société. Netflix prévoit d’ajouter quotidiennement de nouveaux clips en fonction de ses offres actuelles et futures. (…) Le flux des enfants ressemblera à Fast Laughs, mais les vidéos seront visionnées horizontalement – par opposition à verticalement – et occuperont tout l’écran. Les enfants ne pourront regarder que 10 à 20 clips à la fois.