Netflix pourrait être contraint de faire un changement controversé que vous allez détester

Certains services de streaming offrent aux utilisateurs la possibilité de sélectionner un niveau moins cher avec des publicités. Hulu et Peacock en sont deux exemples. Les dirigeants de Netflix, cependant, ont déclaré à plusieurs reprises que la société n’accepterait jamais les publicités. Cependant, l’analyste Michael Nathanson de MoffettNathanson Research a récemment publié une note aux investisseurs faisant valoir que Netflix pourrait vouloir reconsidérer sa position.

Selon Nathanson, Netflix connaît une croissance plus lente du nombre d’abonnés. Par conséquent, Netflix doit générer des sources de revenus supplémentaires pour satisfaire les investisseurs.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les publicités Netflix fourniraient une source de revenus supplémentaire

“Bien sûr, avoir une entreprise qui génère plus de 25 milliards de dollars de revenus récurrents annuels et qui augmente au milieu de l’adolescence est plus qu’admirable, mais nous voyons des signes que Netflix cherche à créer un nouveau pool de bénéfices à la Disney”, a expliqué Nathanson. « Pourtant, nous ne pensons pas que les produits de consommation ou les jeux seront suffisants pour changer le récit. Nous pensons plutôt qu’un niveau financé par la publicité ou des sports en direct serait la voie à suivre pour pénétrer des segments de clientèle et des marchés plus difficiles à atteindre, en particulier dans les régions émergentes à faible ARPU.

Nathanson soulève un point intéressant, c’est-à-dire que la croissance des abonnés ne peut pas continuer à augmenter indéfiniment. À un moment donné, tous ceux qui veulent un abonnement Netflix en auront un. À son tour, Netflix devra proposer des idées nouvelles et créatives afin d’augmenter ses revenus. Au cours des dernières années, Netflix a réussi à résoudre le problème en mettant en œuvre de modestes augmentations des prix des abonnements. Et bien que Netflix soit toujours incroyablement bon marché, la société finira par atteindre un plafond de prix et ne pourra pas compter sur une augmentation des abonnements comme source de revenus.

La bonne nouvelle, du côté de Netflix, est que l’entreprise a encore beaucoup de marge de croissance en dehors des États-Unis. Cela dit, Netflix n’est actuellement pas en mesure de prendre des mesures drastiques pour augmenter ses revenus. Pourtant, c’est un problème imminent auquel les dirigeants de Netflix essaient sans aucun doute de se préparer.

Netflix devrait-il adopter la programmation sportive en direct ?

Fait intéressant, Nathanson ajoute que Netflix embrassant les publicités peut être considéré comme un signe de faiblesse. Par conséquent, Nathanson postule qu’une stratégie alternative pourrait consister pour Netflix à ajouter une programmation sportive en direct à son service. Amazon, si vous vous en souvenez, a mis en œuvre une stratégie similaire lorsqu’il a obtenu les droits de NFL Thursday Night Football.

Il reste cependant difficile de savoir si les revenus que Netflix tirerait des sports en direct compenseraient le coût d’un accord de licence. Sur une note connexe, la vice-présidente du développement commercial de Netflix, Maria Ferreras, a déclaré en 2018 que Netflix n’avait aucun intérêt à diffuser des sports en direct.

“Je pense qu’en termes de sports en direct, nous ne pouvons rien faire de différent d’un diffuseur de télévision, donc cela n’ajoute pas de valeur supplémentaire”, a déclaré Ferreras à Variety. “Vous ne pouvez jamais dire jamais, mais il n’y a aucun plan pour entrer là-dedans.”

De plus, le PDG de Netflix, Reed Hastings, a ajouté que la société donne actuellement la priorité aux films et aux émissions de télévision.

“En ce moment, Ted a chaque milliard de dollars affecté à de plus gros films, de plus grandes séries, des animations bien sûr”, a déclaré Hastings. “Au moins pour les deux prochaines années, chaque dollar de contenu est parlé pour.”

Les dirigeants de Netflix ne sont pas fans de publicité

Les dirigeants de Netflix ont catégoriquement déclaré que les publicités ne feront jamais partie d’un abonnement.

“C’est une question de jugement”, a déclaré le PDG de Netflix, Reed Hastings, à propos des publicités. « C’est la conviction que nous pouvons bâtir une meilleure entreprise, une entreprise plus précieuse [without advertising]. Vous savez, la publicité semble facile jusqu’à ce que vous y participiez. Ensuite, vous réalisez que vous devez arracher ces revenus à d’autres endroits parce que le marché publicitaire total n’augmente pas et, en fait, en ce moment, il diminue. C’est un combat au corps à corps pour amener les gens à dépenser moins pour, vous savez, ABC et à dépenser plus pour Netflix. Il y a beaucoup plus de croissance sur le marché de la consommation qu’il n’y en a dans la publicité, ce qui est assez plat. »

Meilleure offre du jour Le robot aspirateur le plus vendu de Prime Day est tombé à 99,99 $ au lieu de 180 $ ! Prix ​​catalogue : 179,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (44%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission