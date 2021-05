Netflix pourrait lancer un tout nouveau centre de cinéma – voici ce qu’il ferait – .

Netflix est le plus grand service de streaming de la planète, mais en dehors des bandes-annonces, la société diffuse sur YouTube et les tweets qu’elle publie pour mettre en évidence des moments de ses meilleures émissions et films originaux, le streamer n’a pas beaucoup de présence en ligne au-delà de ses applications. et site Web. En fait, lorsque vous voulez en savoir plus sur les nouvelles versions de Netflix, vous visitez probablement des sites Web comme le nôtre pour voir tout ce qui sortira ce mois-ci.

Pendant des années, Netflix a laissé la rédaction aux sites Web de divertissement et aux créateurs de contenu, mais selon une nouvelle enquête, la société envisage de créer un «futur espace en ligne où vous pourrez en savoir plus sur les émissions Netflix que vous aimez et tout ce qui y est lié. ” Cet espace en ligne s’appellerait N-Plus et donnerait à l’entreprise un hub à partir duquel elle pourrait partager des informations sur son contenu sans dépendre d’autres sites Web.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’un des éditeurs de The Next Web a reçu l’enquête de Netflix et a pris une capture d’écran que vous consultez ici. L’enquête indique que N-Plus comprendrait «des flux de texte, d’images et de vidéos auxquels vous pouvez vous inscrire, des actualités, des interviews, des analyses, des plongées approfondies, des jeux, des instructions, des conversations d’audience, de la musique, des podcasts, etc.».

En ce qui concerne l’accès à N-Plus, Netflix dit que le site Web pourrait apparaître dans les recherches Google lorsque vous faites une requête sur une émission ou un acteur qui apparaît sur le service, des liens dans des messages de Netflix, ou même sur des pages de Netflix. application ou site Web qui vous redirigerait vers N-Plus. Une partie du contenu peut être verrouillée derrière un mur de paiement pour les abonnés payants, mais d’autres parties de N-Plus «peuvent être consultées par toute personne disposant d’un navigateur Web».

Selon le rapport de Protocol sur N-Plus, le hub pourrait également offrir la possibilité de créer des listes de lecture personnalisées d’émissions et de films, puis de les partager avec des amis. L’enquête note que toute personne sans compte actif ne pourra voir que la bande-annonce du contenu de la liste de lecture, mais si vous payez pour Netflix, vous pouvez commencer à regarder une liste de lecture personnalisée que votre ami vous a envoyée sans avoir à rechercher le téléviseur. montre qu’ils ont été ravis. Les listes de lecture peuvent également s’étendre à la musique, donnant aux utilisateurs la possibilité de choisir leurs chansons préférées parmi leurs émissions préférées.

N-Plus pourrait même jouer un rôle dans le développement de futurs contenus. Le protocole indique qu’une question de l’enquête demande ce que ressentiraient les utilisateurs s’ils pouvaient «en savoir plus sur une émission prévue (pré-production) et influencer son développement avec des commentaires avant la fin du tournage. Les avis d’utilisateurs sont également une possibilité pour N-Plus.

Comme pour toute enquête, tout cela doit être pris avec un grain de sel, mais il est clair que c’est plus qu’une simple lueur d’idée pour Netflix. Pouvoir envoyer des abonnés et des non-abonnés vers un seul hub en ligne qu’il contrôle pour en savoir plus sur Stranger Things, The Crown, Ozark et tout le reste de sa programmation originale semble être une évidence, alors ne le soyez pas. surpris si N-Plus arrive en ligne le plus tôt possible.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.